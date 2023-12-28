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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| فورد F-150 Raptor R البيك آب 2024

مواصفات فورد F-150
مواصفات فورد F-150 Raptor R الأمريكية

أعلنت شركة فورد الأمريكية عن سياراتها الجديدة  فورد F-150 Raptor R ، وتنتمي  F-150 Raptor R لفئة السيارات الـ بيك أب .

مواصفات  فورد F-150 Raptor R  الأمريكية

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- محرك  فورد F-150 Raptor R البيك أب :

مواصفات  فورد F-150 Raptor R  الأمريكية

تستمد سيارة  فورد F-150 Raptor R قوتها من محرك 8 سلندر سعه 5200 سي سي ، وتنتج قوة 730 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 868 نيوتن/متر.

- مواصفات  فورد F-150 Raptor R  الأمريكية :

مواصفات  فورد F-150 Raptor R  الأمريكية

زودت سيارة  فورد F-150 Raptor R البيك أب الجديدة بالعديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها،  شاشة Head-up، وبها مصابيح أمامية جديدة بتقنية LED، ومصابيح ضوء نهارية .

مواصفات  فورد F-150 Raptor R  الأمريكية

بالاضافة الي ان سيارة  فورد F-150 Raptor R  تحتوي علي تجهيزات توفر تجربة قيادة مريحة منها،  ممتص صدمات Fox الخاص يساهم في رفع خصائص السيارة الأيروديناميكية.

فورد فورد الأمريكية فورد F-150 Raptor R F-150 Raptor R السيارات الـ بيك أب محرك فورد F-150 Raptor R البيك أب مواصفات فورد F-150 Raptor R الأمريكية

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