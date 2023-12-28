شاهد| فورد F-150 Raptor R البيك آب 2024

أعلنت شركة فورد الأمريكية عن سياراتها الجديدة فورد F-150 Raptor R ، وتنتمي F-150 Raptor R لفئة السيارات الـ بيك أب .

مواصفات فورد F-150 Raptor R الأمريكية

- محرك فورد F-150 Raptor R البيك أب :

مواصفات فورد F-150 Raptor R الأمريكية

تستمد سيارة فورد F-150 Raptor R قوتها من محرك 8 سلندر سعه 5200 سي سي ، وتنتج قوة 730 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 868 نيوتن/متر.

- مواصفات فورد F-150 Raptor R الأمريكية :

مواصفات فورد F-150 Raptor R الأمريكية

زودت سيارة فورد F-150 Raptor R البيك أب الجديدة بالعديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، شاشة Head-up، وبها مصابيح أمامية جديدة بتقنية LED، ومصابيح ضوء نهارية .

مواصفات فورد F-150 Raptor R الأمريكية

بالاضافة الي ان سيارة فورد F-150 Raptor R تحتوي علي تجهيزات توفر تجربة قيادة مريحة منها، ممتص صدمات Fox الخاص يساهم في رفع خصائص السيارة الأيروديناميكية.