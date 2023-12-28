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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر فيات تيبو 2024 بالأوفر برايس الجديد| صور

أسعار فيات تيبو موديل
أسعار فيات تيبو موديل 2024 بعد الأوفر برايس الجديد

 ارتفعت اسعار السيارات الجديدة بشكل جنوني وغير متوقع ، وذلك يعود الي الازمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات والتي اثرت علي توافر السيارات الجديدة موديل 2023 و 2024 لدي الوكلاء والموزعين ، وكان من ضمن تلك المشاكل عدم استقرار سعر صرف الدولار .

أسعار فيات تيبو موديل 2024 بعد الأوفر برايس الجديد 

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- أبعاد فيات تيبو موديل 2024 :

أسعار فيات تيبو موديل 2024 بعد الأوفر برايس الجديد 

تأتي سيارة فيات تيبو السيدان موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4540 مم، وعرض 1790 مم، وارتفاع 1490 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2636 مم .

- محرك فيات تيبو موديل 2024 :

أسعار فيات تيبو موديل 2024 بعد الأوفر برايس الجديد 

تحصل سيارة فيات تيبو موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتتسارع من ضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.2 ثانية، وتحتاج الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقودها الي 45 لتر ، وتنتج قوة 110 حصان، وعزم دوران يصل الي 152 نيوتن/متر، وتصل سرعة فيات تيبو القصوي الي 192 كم/ساعة .

- أسعار فيات تيبو موديل 2024 بعد الأوفر برايس الجديد :

أسعار فيات تيبو موديل 2024 بعد الأوفر برايس الجديد 

الفئة الأولي من سيارة فيات تيبو موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فيات تيبو موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 325 ألف جنيه .

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