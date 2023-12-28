سعر فيات تيبو 2024 بالأوفر برايس الجديد| صور

ارتفعت اسعار السيارات الجديدة بشكل جنوني وغير متوقع ، وذلك يعود الي الازمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات والتي اثرت علي توافر السيارات الجديدة موديل 2023 و 2024 لدي الوكلاء والموزعين ، وكان من ضمن تلك المشاكل عدم استقرار سعر صرف الدولار .
- أبعاد فيات تيبو موديل 2024 :
تأتي سيارة فيات تيبو السيدان موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4540 مم، وعرض 1790 مم، وارتفاع 1490 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2636 مم .
- محرك فيات تيبو موديل 2024 :
تحصل سيارة فيات تيبو موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتتسارع من ضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.2 ثانية، وتحتاج الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقودها الي 45 لتر ، وتنتج قوة 110 حصان، وعزم دوران يصل الي 152 نيوتن/متر، وتصل سرعة فيات تيبو القصوي الي 192 كم/ساعة .
- أسعار فيات تيبو موديل 2024 بعد الأوفر برايس الجديد :
الفئة الأولي من سيارة فيات تيبو موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 150 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة فيات تيبو موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 325 ألف جنيه .