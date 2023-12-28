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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نصائح هامة لشراء سيارة مستعملة بحالة جيدة | تفاصيل

نصائح هامة لشراء
نصائح هامة لشراء سيارة مستعملة بحالة جيدة

ينتشر داخل سوق السيارات المستعملة عدد كبير من الطرازات التي يبحث عنها المواطنيين ، وذلك بعد ارتفاع اسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة تعرض قطاع صناعة السيارات للعديد من الازمات الطاحنة التي اثرت علي توافر السيارات موديل 2023 لدي الوكلاء والموزعيين .

نصائح هامة لشراء سيارة مستعملة بحالة جيدة

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وبالتالي عند الاقبالي علي شراء سيارة مستعملة يجب وضع القيمة المالية في الحسبان ، بالاضافة الي الاستعانة بأراء الفنيين لتقيم جودة عمل المحرك ، واختيار السيارة المثالثة بدون اعطال .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة نصائح هامة لشراء سيارة مستعملة بحالة جيدة :

نصائح هامة لشراء سيارة مستعملة بحالة جيدة

1- شراء السيارة من المالك او من معرض سيارات :

شراء سيارة مستعملة من المالك بشكل مباشر يوفر عليك الكثير من الأموال ، ولكن هناك عدة امور يجب التحري منها لان الشراء بشكل شخصي لا يمكن الرجعه فيه ، اما شراء سيارة مستعملة من احد المعارض  يوفر فرصة الاستفسار عن تاريخ استخدام السيارة مباشرة ويكشف عن قوة محركها، ويجب تحديد ما إذا كانت السيارة ذات تاريخ نظيف وخالية من الحوادث و الأضرار.

2- البحث عن موثوقية السيارة :

نصائح هامة لشراء سيارة مستعملة بحالة جيدة

العثور على سيارة مثالية يحتاج إلى مراعاة تكاليف التشغيل، ومن اجل التعرف علي ذلك يجب  البحث عبر الإنترنت عن مراجعات الخبراء عندما كانت السيارة جديدة، وذلك يوفر لك رؤى قيمة لفهم كيفية صيانة المالك السابق للسيارة، بالاضافة الي مراجعة تاريخ الخدمة وسجلات الصيانة والإصلاحات.

3- تشغيل محرك السيارة والكشف عليه :

نصائح هامة لشراء سيارة مستعملة بحالة جيدة

عند الاقبال علي شراء سيارة مستعملة يجب علي من يقوم بالشراء ان يقوم بتشغيل محرك السيارة وصماع كافة الاصوات بها بأنتباه لان ذلك يساعد في التحقق من وجود أي دخان يخرج من أنبوب العادم، مما قد يشير إلى مشكلات أساسية بالسيارة، ويجب الانتباه جيدًا لنظام تعليق السيارة أثناء مرورها فوق المطبات.

4- خروج أصوات من السيارة :

نصائح هامة لشراء سيارة مستعملة بحالة جيدة

عند تجربة قيادة السيارة يجب الاستماع جيداً الي أي خشخشة أو أصوات عالية قادمة من أسفل غطاء المحرك أثناء التسارع، ويجب ملاحظة ما إذا كانت السيارة تميل بشكل مفرط وتأكد من عودة عجلة القيادة إلى المركز بسهولة دون مقاومة.

5- قيادة السيارة على الطريق السريع :

نصائح هامة لشراء سيارة مستعملة بحالة جيدة

قبل شراء اى سيارة مستعملة يجب ان يقوم من يرغب في شراءها بتجربة قيادتها علي الطريق لاكتشاف ما بها من عيوب ، وللتأكد من قوة عمل محرك السيارة ، واكتشاف اى  اهتزازات عند السرعات العالية بالسيارة .

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