حصاد 2023 .. أشهر السيارات الهاتشباك بالسوق المصري بـ 2023

يمتلئ سوق السيارات المصري بالعديد من السيارات الجديدة موديل 2022 و 2023 ، وتنتمي تلك الطرازات لفئة السيارات الهاتشباك التي يبحث عنها أغلب المواطنين المصريين لتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم بسهولة، وتوافره هذه الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة المشاكل التي وأجهها قطاع صناعة السيارات العالمي .

1- سكودا سكالا موديل 2022 :

سكودا سكالا موديل 2022

تتسارع سيارة سكودا سكالا الهاتشباك من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة تصل الي 11.8 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 155 نيوتن/متر، وقوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 188 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة سكودا سكالا موديل 2022 تباع بسعر 800 ألف جنيه ، والفئة الثانية يصل سعرها الي 900 ألف جنيه .

2- سوزوكى بالينو الهاتشباك موديل 2023 :

سوزوكى بالينو الهاتشباك موديل 2023

تحصل سيارة سوزوكى بالينو موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 1400 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية، وبها عزم دوران يصل الي 130 نيوتن/متر، وقوة 95 حصان، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة .

تتوافر سيارة سوزوكى بالينو موديل 2023 بالسوق المصري بفئة واحدة سعرها 799 ألف جنيه .

3- فولفو V60 موديل 2022 :

فولفو V60 موديل 2022

تنقل قوة سيارة فولفو V60 موديل 2022 الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، وتنتج قوة 190 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.2 ثانية .

سعر سيارة فولفو V60 موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري يصل الي 775 ألف جنيه .

4- سيتروين C3 موديل 2023 :

سيتروين C3 موديل 2023

زودت سيارة سيتروين C3 موديل 2023 بمحرك سعه 1200 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتعطي قوة تصل الي 110 حصان .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 موديل 2023 تباع بسعر 819 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 موديل 2023 يصل سعرها الي 929 ألف جنيه .

5- سوزوكى سيلاريو موديل 2022 :

سوزوكى سيلاريو موديل 2022

تنتمي سيارة سوزوكى سيلاريو الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وبها عزم دوران يصل الي 89 نيوتن/متر، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1000 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعطي قوة 65 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 140 كم/ساعة .

تباع سيارة سوزوكى سيلاريو موديل 2022 داخل سوق السيارات بسعر 489 ألف جنيه .

