حصاد 2023| سيارات خارقة تعمل بمحركات 6 سلندر

ظهر خلال عام 2023 عدد كبير من السيارات التي تحمل محركات 6 سلندر ، هذه السيارات أحدثت فارق في تاريخ صناعة السيارات وذلك بفضل القوة الخارقة التي تحصل عليها السيارة من ذلك المحرك القوي .

دائما ما تحمل السيارات الرياضية ذلك المحرك القوي وذلك ليعطي السيارة قوة مميزة ، ودائما ما يكون ذلك المحرك متناغم مع سيارات السباقات الخارقة والمميزة .

1- فيراري دينو بمحرك 6 سلندر :

فيراري دينو بمحرك 6 سلندر

حصلت سيارة فيراري دينو علي محرك 6 سلندر عندما قام نجل إنزو فيراري بتطوير هذا المحرك الذى اطلق عليه اسم دينو في عام 1955 وذلك من اجل المشاركة في سباقات فورمولا 2 ، وتم تركيب ذلك المحرك بالعديد من السيارات الإنتاجية من فيراري وكان سعته 2600 سي سي ، وكان يخرج قوة 195 حصان بالسيارات الإنتاجية و 300 حصان بسيارات السباقات.

2- لوتس إيفورا بمحرك 6 سلندر :

لوتس إيفورا بمحرك 6 سلندر

سيارات تويوتا الخارقة كانت تعمل بمحركات 6 سلندر سعه 3500 سي سي منذ عام 2009 ، وذلك بعدما استعارت تويوتا المحركات الـ 6 سلندر من شركة لوتس ، وكان ينتج ذلك المحرك قوة تصل الي 276 حصان، وتم تطويره لينتج قوة 400 حصان .

3- فورد GT الخارقة :

فورد GT الخارقة

تم استخدام الجيل الثاني من محرك فورد D35 ايكوبوست في العديد من الطرازات التقليدية ، ولكن بعد ذلك قدمت فورد هذا المحرك في سيارة فورد GT الخارقة، وكانت تحمل فورد GT الخارقة محرك 6 سلندر ينتج قوة 647 حصان، وتتسارع سيارة فورد GT الخارقة من وضع السكون وصولا الي 96 كم/ساعة في 3 ثواني بفضل ذلك المحرك الخارق .

4- نيسان VR38DETT :

نيسان VR38DETT

محرك نيسان VR38DETT هو خليفة محرك RB26 الأسطوري الذي ساهم بدفع سيارات GT-R سكاي لاين الأسطورية من تسعينيات القرن الماضي للشهرة، وكان المحرك سعة 3500 سي سي توين تربو، وينتج قوة 473 حصان، واستمرت نيسان بتطوير هذا المحرك حتى وصل إلى 592 حصان .

5- مرسيدس AMG PU106B :

مرسيدس AMG PU106B

قدمت مرسيدس النسخة الإنتاجية الأخيرة من سيارة AMG ONE الخارقة موديل 2022 بمحرك 6 سلندر سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 566 حصان وتصل إلى 1049 حصان عند دمج القوة الخاصة بالمحركات الكهربائية الإضافية .