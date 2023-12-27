عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حصاد 2023| سيارات خارقة تعمل بمحركات 6 سلندر

حصاد 2023 | سيارات
حصاد 2023 | سيارات خارقة تعمل بمحركات 6 سلندر

ظهر خلال عام 2023 عدد كبير من السيارات التي تحمل محركات 6 سلندر ، هذه السيارات أحدثت فارق في تاريخ صناعة السيارات وذلك بفضل القوة الخارقة التي تحصل عليها السيارة من ذلك المحرك القوي .

فيراري SF90 XX سترادال الإيطالية تظهر لأول مرة في أبو ظبي

مرسيدس E 200 موديل 2023 بالسعر الرسمي

دائما ما تحمل السيارات الرياضية ذلك المحرك القوي وذلك ليعطي السيارة قوة مميزة ، ودائما ما يكون ذلك المحرك متناغم مع سيارات السباقات الخارقة والمميزة   .

1-  فيراري دينو بمحرك 6 سلندر :

فيراري دينو بمحرك 6 سلندر

حصلت سيارة  فيراري دينو علي محرك 6 سلندر عندما قام نجل إنزو فيراري بتطوير هذا المحرك الذى اطلق عليه اسم دينو في عام 1955 وذلك من اجل المشاركة في سباقات فورمولا 2 ، وتم تركيب ذلك المحرك بالعديد من السيارات الإنتاجية من فيراري وكان سعته 2600 سي سي ، وكان يخرج قوة 195 حصان بالسيارات الإنتاجية و 300 حصان بسيارات السباقات.

2-  لوتس إيفورا بمحرك 6 سلندر  :

لوتس إيفورا بمحرك 6 سلندر  

سيارات تويوتا الخارقة كانت تعمل بمحركات 6 سلندر سعه 3500 سي سي منذ عام 2009 ، وذلك بعدما استعارت تويوتا المحركات الـ 6 سلندر من شركة لوتس ، وكان ينتج ذلك المحرك قوة تصل الي 276 حصان، وتم تطويره لينتج قوة 400 حصان .

3- فورد GT الخارقة  :

 فورد GT الخارقة 

تم استخدام الجيل الثاني من محرك فورد D35 ايكوبوست في العديد من الطرازات التقليدية ، ولكن بعد ذلك قدمت فورد هذا المحرك في سيارة فورد GT الخارقة، وكانت تحمل فورد GT الخارقة محرك 6 سلندر ينتج قوة 647 حصان، وتتسارع سيارة فورد GT الخارقة من وضع السكون وصولا الي 96 كم/ساعة في 3 ثواني بفضل ذلك المحرك الخارق .

 4- نيسان VR38DETT : 

 نيسان VR38DETT 

محرك نيسان VR38DETT هو خليفة محرك RB26 الأسطوري الذي ساهم بدفع سيارات GT-R سكاي لاين الأسطورية من تسعينيات القرن الماضي للشهرة، وكان المحرك سعة 3500 سي سي توين تربو، وينتج قوة 473 حصان، واستمرت نيسان بتطوير هذا المحرك حتى وصل إلى 592 حصان .

5- مرسيدس AMG PU106B :

مرسيدس AMG PU106B

قدمت مرسيدس النسخة الإنتاجية الأخيرة من سيارة AMG ONE الخارقة موديل 2022 بمحرك 6 سلندر سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 566 حصان وتصل إلى 1049 حصان عند دمج القوة الخاصة بالمحركات الكهربائية الإضافية .

فيراري دينو بمحرك 6 سلندر لوتس إيفورا بمحرك 6 سلندر فورد GT الخارقة نيسان VR38DETT مرسيدس AMG PU106B محركات 6 سلندر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

موضوعات متعلقة

أسعار شانجان UNI-T موديل 2024 الجديدة

نصائح للتعامل مع الشبورة المائية في الصباح| تفاصيل

بسعر لقطة.. تويوتا كورولا أوتوماتيك 2001

بـ 100 ألف جنيه .. سيارة بحالة جيدة للبيع |صور

حصاد 2023.. مقارنة بين أرخص 5 سيارات بالسوق المصري

بي إم دبليو i7 أبرزها.. أفضل السيارات في عام 2023

كيف يمكن اكتشاف تلف كونتاك السيارة ؟

شاهد| سعر ومواصفات سيارة نيو ET9 موديل 2023 الجديدة

ترشيحاتنا

متطرف يهودي يعلق رأس حمار على قبور الصحابة بالمسجد الأقصى.. والأوقاف الفلسطينية تستنكر

الرئيس السيسي والعاهل الأردني يشددان على ضرورة وقف إطلاق النار بغزة

الكنز.. تفاصيل العثور على تماثيل فرعونية في منزل موظف بالمنيا

بعد انتقاد كوريا الجنوبية.. سفارة إسرائيل تزيل فيديو فبركته لهجوم مفترض على سيئول

دعاء قدوم العام الجديد.. اللهم عام جديد من عمري

الزمالك يكشف أسباب الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالتها أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من خطوبة فنانة عراقية شهيرة

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

فيديو

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

ردت بنفسها.. حقيقة إعجاب الحكمة الأمريكية توري بيتسو بـ«الشناوي» /فيديوجراف

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ