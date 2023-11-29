عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيراري SF90 XX سترادال الإيطالية تظهر لأول مرة في أبو ظبي

فيراري SF90 XX سترادال
فيراري SF90 XX سترادال الجديدة

كشفت العلامة الإيطالية عن سيارتها الجديدة فيراري SF90 XX سترادال لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ويمكن للعملاء الآن الاطلاع على الطراز الجديد خلال فعالية كازا فيراري أبوظبي  CASA FERRARI ABU DHABI ، وذلك بالتزامن مع سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي .

 فيراري SF90 XX سترادال الجديدة

شاهد| أغلى سيارة في تاريخ فيراري

أسرع 5 سيارات تقدمها فيراري في الإمارات.. صور

وقامت شركة فيراري بـ استعراض السيارة الجديدة خلال الفعالية، بالإضافة الي أن سيارة فيراري SF90 XX سترادال مستوحاه من طراز SF90 سترادال .

 فيراري SF90 XX سترادال الجديدة

وظهرت سيارة  فيراري SF90 XX سترادال الجديدة لأول مرة في مضمار اختبار فيورانا الخاص بفيراري في مدينة مارانيلو الإيطالية، وهي مزودة بمحرك 8 سلندر .

 فيراري SF90 XX سترادال الجديدة

تعتمد فيراري SF90 XX سترادال على السيارة الخارقة SF90 سترادال ، وتنتج قوة 1030 حصان، بالإضافة الي احتوائها علي مجموعات تعمل علي رفع مستويات الديناميكية الهوائية إلى مستويات أعلى ومن ضمنها جناح خلفي ثابت، وتصل سرعة  فيراري SF90 XX سترادال القصوى الي 250 كم/ساعة.

فيراري سترادال كازا فيراري أبوظبي طراز SF90 SF90 سترادال أبوظبي CASA FERRARI ABU DHABI

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

غضب «الخطيب»|محمد عبد المنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

موضوعات متعلقة

مواصفات تويوتا ياريس 2024 الجديدة

مينى كانترى مان 2023 تباع بهذه الأسعار

سعر ومواصفات رينو اوسترال 2024 بمصر

بـ 60 ألف جنيه.. اركب فيات فلوريدا الهاتشباك

فورد Ka الكوبيه تباع بـ 100 ألف جنيه

بـ 250 ألف جنيه سيارات عائلية للبيع

سيارات شبابية مميزة في 2023 بـ700 ألف جنيه

فيكتوري فان تباع في مصر بـ 399 ألف جنيه

ترشيحاتنا

ورطة في ليفربول بسبب إصابة أليسون وجوتا قبل مباراة الدوري الأوروبي

مسئول إسرائيلي: إمكانية تمديد وقف إطلاق النار مرتبطة بعودة المزيد من الرهائن

المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية: التنسيق مع مصر وقطر لتمديد الهدنة

جريمة مروعة لقوات الاحتلال بجنين ضد صغيرين.. وبيان عاجل لحركة حماس

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز: محمد صلاح ونونيز الأخطر في البطولة

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن موعد بدء العملية البرية في جميع أنحاء غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. هنا الزاهد تستعرض جمالها| شاهد

نجوم أعلنوا التبرع بـ أعضائهم بعد الوفاة.. رانيا يوسف: يستفيد بها أي إنسان.. وإلهام شاهين: ينقذ مريض

مطمئنة وتوجه الشكر لكتائب القسام.. من هي الأسيرة الإسرائيلية حديث السوشيال ميديا؟

الفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي: قدمت فيلما جزائريا والمسرح هو من يصنع الفنان الحقيقي

فيديو

بعد عشرة 14 سنة.. يوسف الشريف يكشف أسباب انفصاله عن إنجي علاء/فيديوجراف

سر ارتداء إيمي سمير غانم قلادة تحمل اسم فادي

تعطينا خبزًا وتعطيهم سلاحًا| مواطن فلسطيني يوجه رسالة شكر لأمريكا.. شاهد

سوبر سبايدر.. قصة بيبسي وزجاجات "سبيرو سباتس" المغشوشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ