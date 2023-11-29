فيراري SF90 XX سترادال الإيطالية تظهر لأول مرة في أبو ظبي

كشفت العلامة الإيطالية عن سيارتها الجديدة فيراري SF90 XX سترادال لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ويمكن للعملاء الآن الاطلاع على الطراز الجديد خلال فعالية كازا فيراري أبوظبي CASA FERRARI ABU DHABI ، وذلك بالتزامن مع سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي .

فيراري SF90 XX سترادال الجديدة

وقامت شركة فيراري بـ استعراض السيارة الجديدة خلال الفعالية، بالإضافة الي أن سيارة فيراري SF90 XX سترادال مستوحاه من طراز SF90 سترادال .

فيراري SF90 XX سترادال الجديدة

وظهرت سيارة فيراري SF90 XX سترادال الجديدة لأول مرة في مضمار اختبار فيورانا الخاص بفيراري في مدينة مارانيلو الإيطالية، وهي مزودة بمحرك 8 سلندر .

فيراري SF90 XX سترادال الجديدة

تعتمد فيراري SF90 XX سترادال على السيارة الخارقة SF90 سترادال ، وتنتج قوة 1030 حصان، بالإضافة الي احتوائها علي مجموعات تعمل علي رفع مستويات الديناميكية الهوائية إلى مستويات أعلى ومن ضمنها جناح خلفي ثابت، وتصل سرعة فيراري SF90 XX سترادال القصوى الي 250 كم/ساعة.