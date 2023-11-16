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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيراري تغري موظفيها بشراء جزء من الشركة

صدى البلد

سيكون العمل لدى فيراري بمثابة حلم يتحقق بالنسبة لمعظمنا، وهو على وشك أن يصبح أفضل بالنسبة لأولئك الذين يتقاضون رواتبهم في مارانيلو. حاليًا، يعمل لدى الشركة أكثر من 5000 موظف. 

ستسمح "خطة ملكية الأسهم ذات القاعدة العريضة" التي سيتم إطلاقها في أوائل العام المقبل، للعمال بأن يصبحوا مساهمين عن طريق شراء منحة لمرة واحدة من الأسهم، وستبلغ قيمة هذه الأسهم ما يصل إلى 2065 يورو، وهو ما يعادل حوالي 2250 دولارًا بسعر الصرف الحالي. معدلات.

 

إذا تم الاحتفاظ بالأسهم لمدة ثلاث سنوات على الأقل، فسوف تفتح شركة صناعة السيارات الإيطالية الغريبة إمكانية شراء أسهم إضافية ولكن ليس أكثر من 15 بالمائة من قيمة الشراء الأول. على الرغم من أن معظم الموظفين يقيمون في إيطاليا، إلا أن البرنامج سيكون متاحًا لأولئك الذين يعملون في الخارج. لن يؤدي شراء السهم إلى فرض رسوم إضافية، وفي الواقع، ستغطي شركة صناعة السيارات الغريبة التكاليف المرتبطة بإدارة الخطة.

إذا كنت تتساءل من يملك فيراري، فإن الشركة القابضة الهولندية Exor N.V تمتلك حصة تبلغ 24.44 في المائة، تليها شركة Trust Piero Ferrari بنسبة 10.39 في المائة. كتجديد المعلومات، بييرو فيراري هو الابن الثاني والوحيد على قيد الحياة لإنزو فيراري. وتأتي بعد ذلك شركات الاستثمار بلاك روك بنسبة 5.69 في المائة وتي رو برايس أسوشيتس بنسبة 4.48 في المائة. أما الـ 55 بالمائة المتبقية فهم مساهمون عامون آخرون. أصبحت فيراري شركة مساهمة عامة في عام 2015 بعد أن قررت هيئة الرقابة المالية (FCA) فصلها إلى وحدة منفصلة.

تخطط فيراري لتوظيف 250 شخصًا في النصف الأول من عام 2024 للاستعداد للأوقات المثيرة المقبلة، لديها بالفعل ما يكفي من الطلبات للبقاء مشغولة حتى عام 2026 ولكن من المتوقع أن ينمو الطلب بعد إطلاق أول سيارة كهربائية لها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2025. وفي غضون ذلك، ستفتتح مصنعًا جديدًا في مارانيلو في يونيو 2024 حيث سيتم إنتاج الاصدار الهجين الجديد و سيتم بناء السيارات الكهربائية. عند الحديث عن الكهرباء، تجاوزت مبيعات السيارات الهجينة مبيعات سيارات ICE في الربع الثالث من عام 2023 لأول مرة على الإطلاق.

سواء أحببته أو كرهته، فالمستقبل كهربائي حتماً. وتتوقع فيراري أن تمثل السيارات الهجينة 40 بالمائة من عمليات التسليم السنوية بحلول نهاية العقد. ومن المتوقع أيضًا أن تحصل السيارات الكهربائية على حصة 40% بحلول عام 2030، مع ترك 20% فقط للمركبات التي تعمل حصريًا بمحركات الاحتراق. 

 

لم يفقد الأمل تمامًا بالنسبة للأصوليين، حيث قال الرئيس التنفيذي بينيديتو فيجنا "لا يزال أمام شركة ICE الكثير لتفعله"، وكان يشير إلى كيف يمكن للوقود الاصطناعي أن ينقذ محرك البنزين.

فيراري Ferrari السيارات الكهربائية ICE الكهرباء مارانيلو

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