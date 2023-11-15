شاهد| أغلى سيارة في تاريخ فيراري

أنتجت شركة صناعة السيارات الإيطالية Scaglietti سيارة فيراري "330 LM / 250 GTO" موديل 1962 ، حيث قامت سيارة فيراري "330 LM / 250 GTO" بتحطيم الرقم القياسي لأغلي سيارة في تاريخ فيراري بعد بيعها بـ 51.7 مليون دولار في مزاد "RM Sotheby’s" .

أغلى سيارة في تاريخ فيراري

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة سوثبي أوروبا، أوليفر باركر، في بداية عملية البيع: قائلا " إن مكانة سيارة فيراري "330 LM / 250 GTO" في التاريخ لا جدال فيها ".

أغلى سيارة في تاريخ فيراري

بيعت السيارة في أقل من 20 دقيقة وبدأت بسعر 34 مليون دولار، وكان أعلى سعر سابق حصلت عليه سيارة فيراري 412 بي بيرلينيتا عام 1967 التي بيعت مقابل 30.2 مليون دولار .

أغلى سيارة في تاريخ فيراري



أغلى سيارة فيراري تم بيعها علناً على الإطلاق سابقا هي فيراري 250 جي تي عام 1962 والتي بيعت بمبلغ 48.4 مليون دولار في مزاد "آر إم سوثبي" في عام 2018 .