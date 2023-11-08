مفاجأة.. فيراري هي السبب وراء وجود أستون مارتن فالكيري

يعد أدريان نيوي أحد أنجح المهندسين في تاريخ الفورمولا 1. فازت اثنتا عشرة سيارة من سياراته ببطولة العالم للصانعين، وعمل كعامل تغيير في فرق مثل ويليامز، وماكلارين، وريد بول، حيث قام بسحب الفرق المتعثرة إلى مقدمة الشبكة بحلول تصميم مبتكرة.

أستون مارتن فالكيري

ومؤخرًا، قام بتصميم أول سيارة للطرقات، وهي أستون مارتن فالكيري. الحقيقة هي أن فالكيري كانت تقريبًا سيارة فيراري. السيارة الأكثر قوة على الإطلاق حدثت فقط كمحاولة لمنع نيوي من الذهاب إلى فيراري، وفقًا لمقابلة جديدة بين داكس شيبرد ومدير فريق ريد بول ريسينغ كريستيان هورنر.

فازت ريد بُل ببطولة الصانعين على التوالي من عام 2010 حتى عام 2013 مع سيباستيان فيتيل على عجلة القيادة. ومع ذلك، عندما غيرت الفورمولا 1 اللوائح ودخلت عصر السيارات الهجينة، أصبحت مرسيدس هي الفريق المهيمن من عام 2014 حتى عام 2021. ولم يتصدر ريد بول الترتيب مرة أخرى حتى عام 2022. وخلال هذه السنوات غير الناجحة كاد نيوي أن يغادر إلى فيراري.

أستون مارتن فالكيري

وقال هورنر: "كان أدريان قريباً جداً من المغادرة". "لقد كان في غضون نصف ساعة تقريبًا من التوقيع."

قدمت فيراري لنيوي عرضًا مغريًا للغاية. كان سيسافر جوًا من موناكو إلى مصنع مارانيللو يوميًا، وستساعده الشركة في سداد أي ضرائب. بالإضافة إلى أنه سيصمم سيارة للطرق.

أستون مارتن فالكيري

ورد هورنر بعرض السماح لنيوي بإنشاء سيارة طريق في ريد بول. في ذلك الوقت، كانت أستون مارتن الراعي الرئيسي لفريق الفورمولا 1، لذلك ذهب هورنر إلى الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات، آندي بالمر، وعرض عليه الفكرة.

وقال هورنر في المقابلة: "انظروا، لدينا أفضل مصمم على الإطلاق". "لديك علامة تجارية رائعة. لن نقوم بتمويل السيارة. ولكن سيكون من المنطقي الجمع بين هذين الأمرين، وهذا حرفيًا في حانة في إنجلترا."

نجح الأمر، وبقي نيوي في ريد بول. أعلنت أستون مارتن وريد بول في البداية عن سيارة فالكيري في عام 2016 تحت الاسم الرمزي AM-RB 001. وأعلنت الشركتان عن الاسم الرسمي للسيارة في عام 2017. وبدأ الإنتاج أخيرًا في عام 2021.

أستون مارتن فالكيري

تم الاستعانة بالمشروع في Cosworth لبناء محرك V12 سعة 6.5 لتر من فالكيري، وزودت ريماك نظام KERS الهجين. والنتيجة هي قوة إجمالية قدرها 1,140 حصان. ابتكر نيوي هيكلًا انسيابيًا عالي الديناميكية الهوائية للآلة. وقد أطلق عليه هورنر سابقًا اسم "الناشر على عجلات".

والنتيجة النهائية هي، بلا شك، أعنف وربما أكثر سيارة للطرقات تعقيدًا شهدها العالم على الإطلاق، وهي آلة هوائية يمكنها أن تجتاز المسارات بسرعة مثل العديد من سيارات السباق، ولكن يمكنها أيضًا، من الناحية الفنية، الذهاب إلى متجر البقالة. في الوقت نفسه، بدأ عصر جديد من الهيمنة لريد بُل على الفورمولا وان، ولهذا السبب علينا أن نشكر فيراري.