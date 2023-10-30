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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسعر خيالي سيارة سباق لومان للبيع.. ومفاجأة من فيراري

فيراري 499P Modificata
فيراري 499P Modificata

تعتبر شركة فيراري واحدة من ابرز واعرق شركات تصنيع السيارات الايطالية حول العالم، حيث تمكنت فيراري عبر شعار الحصان الواثب، من اكتساب شعبية كبيرة في عالم السيارات، لما تقدمة من إصدارات قوية ومتنوعة، ومنها النسخة 499P Modificata.

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فيراري 499P Modificata

وتمكنت هذه النسخة من الفوز بسباق لومان، بالإضافة إلى قدراتها في خطف الأنظار، نسبة إلى تصميمها الرياضي والعصري، بالإضافة إلى قدراتها الفنية الخارقة، والتي تمنحها الأفضلية من ناحية الأداء الفني والانطلاق.

فيراري 499P Modificata

وفاجأت فيراري محبين علامتها التجارية بإمكانية شراء السيارة فيراري 499P Modificata الخارقة، بل إضافة لديها باقة من التجهيزات التقنية، حيث يتمكن محركها من ضخ قوة اجمالية قدرها 640 كيلووات بدلاً من 520 كيلووات، سعة 2.9 لتر، طراز V6. 

فيراري 499P Modificata

سعر السيارة الخارقة فيراري 499P Modificata

تقدم السيارة فيراري 499P Modificata بعدد محدود للغاية، بينما يقدر سعرها بنحو 5 ملايين و100 الف يورو قبل حساب قيمة الضرائب، ويستطيع مالكي السيارة اصطحابها إلى احد حلبات السباق التي يريدونها.

فيراري 499P Modificata
فيراري 499P Modificata فيراري 499P Modificata لومان سباق لومان سعر السيارة الخارقة فيراري 499P Modificata

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