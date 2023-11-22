عرضت سيارة لويس هاميلتون المرسيدس المشاركة في سباقات الفورمولا 1 للبيع في مزاد علني وتمكنت من الوصول الي مبلغ اعلي بكثير من مايكل شوماخر الـ فيراري .

كم يبلغ سعر سيارة لويس هاميلتون الفورمولا 1

السائق شوماخر يعتبر الخيار الأول للعديد من محبي سباقات الفورمولا 1 بفضل الألقاب السبعة التي حققها، ولكن الآن جاء لويس هاميلتون لينافسه علي تلك المحبة بعدما دعمه محبوه الأثرياء بأموالهم.

وبسبب تلك المنافسة تمكن هاميلتون من بيع سيارة المرسيدس لموسم 2013 للفورمولا 1 بمبلغ يقدر بـ 18.8 مليون دولار في المزاد، وذلك المبلغ أكبر مما حققته سيارة شوماخر الفيراري لموسم 2003 في العام الماضي.

كم يبلغ سعر سيارة لويس هاميلتون الفورمولا 1



حيث انه تم بيع سيارة رقم 4 من نوع مرسيدس W04 لموسم 2013، وكانت أول سيارة يفوز بها هاميلتون في جائزة الجائزة الكبرى بالمجر، في الجائزة الكبرى العاشرة من موسم 2013، وبعد الجائزة الكبرى بالمجر، استخدم هاميلتون تلك السيارة للفوز بأربعة منصات أخرى في ذلك الموسم.

كم يبلغ سعر سيارة لويس هاميلتون الفورمولا 1

هاميلتون حقق المركز الرابع في بطولة السائقين في لـ موسم 2013، إلا أنه في النهاية حقق ستة ألقاب في بطولة السائقين مع مرسيدس، مما أعطاه سبعة ألقاب في المجمل وذلك يعادل الرقم القياسي لشوماخر.

كم يبلغ سعر سيارة لويس هاميلتون الفورمولا 1



وقد بيعت سيارة مايكل شوماخر فيراري F2003 لموسم 2003 في العام الماضي بـ 14.9 مليون دولار، وهو مبلغ أقل بنحو 4 ملايين دولار من سيارة هاميلتون.