ما علاقة أدوية الإنفلونزا بحوادث السيارات؟ تفاصيل

خلال فصل الشتاء تشهد عدد من الدول ارتفاع في حالات الإصابة بـ فيروس الإنفلونزا الموسمي ، وبالتالي يلجأ المواطنون لاستخدام أدوية الإنفلوانزا.

علاقة أدوية الإنفلونزا بحوادث السيارات

ومن هنا يجب الحذر لأن بعض أدوية الإنفلونزا تهدد سلامة قيادة السيارة، وذلك لأن الأدوية تحتوي على مادة "الكودين" التي تعطي تأثير المهدئ.

علاقة أدوية الإنفلونزا بحوادث السيارات

حيث تتسبب الآثار الجانبية لأدوية الإنفلوانزا في الشعور بالتعب والخمول والرغبة في النعاس، الأمر الذي يرفع خطر وقوع حادث علي الطرق السريعة عند قيادة السيارة .

علاقة أدوية الإنفلونزا بحوادث السيارات

بعض أدوية الإنفلونزا تتسبب في ضعف التركيز وتحدث بطئًا في ردة الفعل، بالإضافة الي أن بعض الأدوية لها تأثير سلبي على قوة الإبصار والذاكرة والقدرة الحركية أو الإدراك الذهني بوجه عام، وذلك يؤدي الي وقوع حوادث فجأة .

علاقة أدوية الإنفلونزا بحوادث السيارات

وجدير بالذكر انه يجب استشارة طبيب قبل تعاطي الدواء لمعرفة أعراضه الجانبية، وكذلك قراءة النشرة الداخلية المرفقة بالدواء لمعرفة ما سيؤدي اليه الدواء بعد تعاطيه .