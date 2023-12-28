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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار جي إيه سي GS3 إم زوم 2024 بالسعودية

أسعار جي ايه سي GS3
أسعار جي ايه سي GS3 ام زوم موديل 2024

كشفت شركة جي ايه سي عن سياراتها الجديدة جي ايه سي GS3 ام زوم  موديل 2024 ، وتنتمي جي ايه سي GS3 ام زوم  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أسعار جي ايه سي GS3 ام زوم موديل 2024

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تأتي جي ايه سي GS3 ام زوم موديل 2024 بتصميم عصري وأنيق ، وذلك لما تحتوي علية من تكنلوجيات متطورة وحديثة .

- محرك جي ايه سي GS3 ام زوم موديل 2024 :

تستهلك جي ايه سي GS3 ام زوم موديل 2024 من الوقود 1 لتر لقطكع مسافة 18.3 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقدوها الي 47 لتر .

- مواصفات جي ايه سي GS3 ام زوم موديل 2024 :

تمتلك سيارة جي ايه سي GS3 ام زوم موديل 2024 العديد من المميزات الحديثة منها، كسوة من الجلد، وبها مقاعد  تدعم التعديل الكهربائي، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 10.25 بوصة تعمل باللمس، وبها ميزة دعم الهاتف الذكي عبر آبل كاربلاي لا سلكيا، وتحتوي علي سقف بانوراما، وإضاءة داخلية محيطية، وتكييف هواء أوتوماتيك .

أسعار جي ايه سي GS3 ام زوم موديل 2024

بالاضافة الي ان سيارة جي ايه سي GS3 ام زوم موديل 2024 تمتلك أنظمة متقدمة لمساعدة للسائق، ومثبت سرعة متكيف، وبها نظام تحذير الخروج عن المسار، ومساعد البقاء في المسار، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، وبها فرامل طوارئ تلقائية، ومساعد الضوء العالي، وكاميرات، ونظام ركن تلقائي.

- أسعار جي ايه سي GS3 ام زوم موديل 2024 :

أسعار جي ايه سي GS3 ام زوم موديل 2024

تباع سيارة جي ايه سي GS3 ام زوم موديل 2024 بسعر 72.335 ألف ريال سعودي ، وتصل الي 86.825 ألف ريال سعودي .

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