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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة الرئيس بوتين للبيع بـ 868 ألف جنيه.. تفاصيل

سعر لادا نيفا المعروضة
سعر لادا نيفا المعروضة للبيع

عرضت سيارة لادا نيفا للبيع بأحد معارض السيارات البريطانية ، وهي من نفس طراز سيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، بالإضافة الي ان سيارة لادا نيفا من السيارات المفضلة لدي الرئيس بوتين .

سعر لادا نيفا المعروضة للبيع 

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سيارة لادا نيفا هي أيقونة الطرق الوعرة والغير ممهدة  و المفضلة لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة الي ان السيارة المعروضة للبيع قامت بقطع مسافة تصل الي 582 كم/ساعة ، وذلك ما يجعلها الأغلى من نوعها في المملكة المتحدة .

سعر لادا نيفا المعروضة للبيع 

مبيعات لادا نيفا عام 2021 كانت نادرة بشكل خاص بعد توقف الواردات إلى بريطانيا بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

- سيارة الرئيس بوتين :

سعر لادا نيفا المعروضة للبيع 

خلال شهر مايو من عام 2009 قاد بوتين سيارته لادا نيفا Lada Niva الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات إلى مقر إقامته في سوتشي قبل اجتماعه مع رئيس وزراء تركيا.

- سعر لادا نيفا المعروضة للبيع :

سعر لادا نيفا المعروضة للبيع 

سيتم بيع سيارة لادا نيفا بسعر يصل الي 22 ألف جنيه إسترليني ، أي ما يعادل 868 ألف جنيه مصري تقريباً .

معارض السيارات البريطانية الطرق الوعرة الغير ممهدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

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