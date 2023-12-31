سيارة الرئيس بوتين للبيع بـ 868 ألف جنيه.. تفاصيل

عرضت سيارة لادا نيفا للبيع بأحد معارض السيارات البريطانية ، وهي من نفس طراز سيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، بالإضافة الي ان سيارة لادا نيفا من السيارات المفضلة لدي الرئيس بوتين .
سيارة لادا نيفا هي أيقونة الطرق الوعرة والغير ممهدة و المفضلة لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة الي ان السيارة المعروضة للبيع قامت بقطع مسافة تصل الي 582 كم/ساعة ، وذلك ما يجعلها الأغلى من نوعها في المملكة المتحدة .
مبيعات لادا نيفا عام 2021 كانت نادرة بشكل خاص بعد توقف الواردات إلى بريطانيا بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
- سيارة الرئيس بوتين :
خلال شهر مايو من عام 2009 قاد بوتين سيارته لادا نيفا Lada Niva الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات إلى مقر إقامته في سوتشي قبل اجتماعه مع رئيس وزراء تركيا.
- سعر لادا نيفا المعروضة للبيع :
سيتم بيع سيارة لادا نيفا بسعر يصل الي 22 ألف جنيه إسترليني ، أي ما يعادل 868 ألف جنيه مصري تقريباً .