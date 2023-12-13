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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لادا نيفا تستعيد الـ ABS بعد عودتها للحياة

صدى البلد

حصلت السيارة الأيقونية الشهيرة لادا نيفيا على تحديث جديد وهام لعام 2024، حيث تحرص الشركة الروسية على إحياء السيارة بإستمرار وتطويرها .

 

ومن بين اهم التحديثات التي قدمتها لادا، الفرامل المانعة للانغلاق ABS والتي تم إزالتها من السيارة مؤقتًا بعد العقوبات المفروضة على روسيا.

 

تخلصت نيفا من الوسائد الهوائية ونظام ABS وغيرها من الميزات الأساسية التي كانت تتمتع بها السيارات منذ عقود عديدة بعد الحرب وما تبعها من عقوبات على روسيا.

 

وتتواجد نيفا ترافيل منذ عام 1998 باسم VAZ-2123 قبل إعادة تسميتها باسم شيفروليه نيفا في عام 2003. 

 

وبعد نهاية التعاون بين جنرال موتورز وأفتوفاز في عام 2020، تمت إعادة تسمية السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات باسم نيفا ترافيل.

 

بلغ سعر السيارة لادا نيفا ليجند من 9.140 دولارًا . 

ABS لادا نيفا روسيا VAZ الفرامل المانعة للانغلاق

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