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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لادا جرانتا 2023 أوتوماتيك بـ 385 ألف جنيه

سيارة لادا جرانتا
سيارة لادا جرانتا موديل 2023

يضم السوق المصري للسيارات باقة من إصدارات الجديدة موديل 2023 ، وتوافر به العديد من طرازات السيارات الجديدة التي يبحث عنها المواطنين لما يتواجد بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة ، وذلك بعدما مر قطاع السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت علي تواجد السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين بالسعر الرسمي .

سيارة لادا جرانتا موديل 2023

أوفر برايس مرعب على أسعار لادا جرانتا فى مصر

لادا جرانتا موديل 2023 كسر زيرو "اوتوماتيك" .. بأفضل سعر

- أبعاد  لادا جرانتا موديل 2023 :

لادا جرانتا موديل 2023

تأتي سيارة  لادا جرانتا داخل سوق السيارات المصري بطول 4268 مم، وعرض 1700 مم، وارتفاع 1500 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2476 مم .

- محرك جرانتا موديل 2023 السيدان :

سيارة لادا جرانتا موديل 2023

تحصل سيارة لادا جرانتا موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ٍاعة في 13.1 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحاج الي 7.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 50 لتر، وبها قوة 98 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 176 كم/ساعة .

- أسعار لادا جرانتا موديل 2023 الجديدة :

سيارة لادا جرانتا موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة لادا جرانتا موديل 2023 تباع بسعر 385 ألف جنيه بالأوفر برايس .

 

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