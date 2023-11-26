لادا جرانتا 2023 أوتوماتيك بـ 385 ألف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات باقة من إصدارات الجديدة موديل 2023 ، وتوافر به العديد من طرازات السيارات الجديدة التي يبحث عنها المواطنين لما يتواجد بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة ، وذلك بعدما مر قطاع السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت علي تواجد السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين بالسعر الرسمي .

سيارة لادا جرانتا موديل 2023

- أبعاد لادا جرانتا موديل 2023 :

لادا جرانتا موديل 2023

تأتي سيارة لادا جرانتا داخل سوق السيارات المصري بطول 4268 مم، وعرض 1700 مم، وارتفاع 1500 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2476 مم .

- محرك جرانتا موديل 2023 السيدان :

سيارة لادا جرانتا موديل 2023

تحصل سيارة لادا جرانتا موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ٍاعة في 13.1 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحاج الي 7.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 50 لتر، وبها قوة 98 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 176 كم/ساعة .

- أسعار لادا جرانتا موديل 2023 الجديدة :

سيارة لادا جرانتا موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة لادا جرانتا موديل 2023 تباع بسعر 385 ألف جنيه بالأوفر برايس .