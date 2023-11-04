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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوفر برايس مرعب على أسعار لادا جرانتا فى مصر

السيارة لادا جرانتا
السيارة لادا جرانتا موديل 2023

شهد سوق السيارات المحلي خلال الفترة الأخيرة، حالة من الركود؛ بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السيارات، ومع هذه الحالة داخل الأسواق، قَلَّت ظاهرة الـ"أوفر برايس" بشكل كبير؛ نتيجة عدم وجود بيع وشراء من الأساس.

السيارة لادا جرانتا موديل 2023

ومع بدء ظهور موديلات 2024 المجمعة محليا داخل السوق المصري، عادت ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى على بعض الطرازات الشهيرة والتي تعتبر أكثر مبيعا وعليها الطلب متزايد .

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ومن بين طرازات السيارات التي يوجد عليها الأوفر برايس ، حاليا داخل السوق المصري ، تأتى السيارة لادا جرانتا موديل 2023 ، والتي تأتى من ضمن السيارات السيدان  .

السيارة لادا جرانتا موديل 2023

ويتراوح الأوفر برايس على السيارة لادا جرانتا موديل 2023 ، ما بين 80 ألف جنيه إلى 260 الف جنيه ، على حسب المعرض او التاجر التى تباع لديه فئاتها المانيوال او الأوتوماتيك .   

 

وتستمد السيارة لادا جرانتا موديل 2023 ، داخل السوق المحلى المصرى ، من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 حصان ، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

السيارة لادا جرانتا موديل 2023

و تتسارع السيارة لادا جرانتا موديل 2023 من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية ، و يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

وتاتى الأبعاد الخارجية للسيارة لادا جرانتا موديل 2023 ، بطول 4268 مم ، و عرض 1700 مم ، و ارتفاع 1500 مم ، اما عن سعة الشنطة الخلفية 480 لترًا .

 

وتحتوى السيارة لادا جرانتا موديل 2023 ، على عدد من الكماليات من بينها مصابيح ضباب أمامية، وزجاج أمامي كهربائي مع خاصية التحكم في فتح وغلق النوافذ عبر الريموت، ونظام عزل كامل للضوضاء، وجنوط 14 بوصة، وغيره ، و إضاءة LED، وطي المرايات الجانبية كهربائيًّا .

السيارة لادا جرانتا موديل 2023

وتضم لادا جرانتا موديل 2023 ، بعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعد للفرامل BAS .

 

اما عن السعر الرسميى للسيارة لادا جرانتا موديل 2023 : 

- مانيوال / صالون 2023 بسعر 285,000 جنيه.   

- أوتوماتيك / E1 2023 بسعر 305,000 جنيه.

سوق السيارات المحلى السيارة لادا جرانتا موديل 2023 الاوفر برايس لادا جرانتا لادا جرانتا جرانتا موديل 2023

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