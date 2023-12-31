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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 600 ألف جنيه ..سيارات أوتوماتيك بحالة مميزة

شاهد| ـ 600 ألف جنيه
شاهد| ـ 600 ألف جنيه ..سيارات أوتوماتيك بحالة مميزة

سوق السيارات المصري للمستعمل يتواجد به الكثير من الطرازات المعروضة للبيع ، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الازمات ، هذه المشاكل اثرت علي عدم توافر الإصدارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين .

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ويعود عدم توافر الطرازات الجديدة للأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي والتي كان منها عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخلي في الصناعة ، بالإضافة الي عدم استقرار سعر صرف الدولار .

1- هيونداي النترا موديل 2011 :

تحتوي سيارة هيونداي النترا موديل 2011 علي محرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت ألنترا من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

هيونداي النترا موديل 2011

تتوافر سيارة هيونداي النترا موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

2- مرسيدس C180 موديل 2002 :

تنقل قوة سيارة  مرسيدس C180 موديل 2002 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتمكنت  مرسيدس C180 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 2000 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الفضي، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

مرسيدس C180 موديل 2002

سعر سيارة  مرسيدس C180 موديل 2002 داخل سوق السيارات المصري يصل الي 575 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

3- سيتروين C5 موديل 2012 :

تعرض سيارة سيتروين C5 موديل 2012 للبيع باللون الفضي، وتمتلك محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت سيتروين C5 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة رخصة سارية، وبها دهانات خارجية .

سيتروين C5 موديل 2012 

يبلغ سعر سيارة سيتروين C5 موديل 2012 داخل سوق السيارات المصري 480 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .

4- بيجو 301 موديل 2015 :

تحصل سيارة بيجو 301 موديل 2015 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع باللون الفضي، وتمكنت بيجو 301 من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنه ونصف، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

بيجو 301 موديل 2015


تتواجد سيارة بيجو 301 موديل 2015 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 420 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

5- فورد فوكس موديل 2005 :

تستمد سيارة  فورد فوكس موديل 2005 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية حتي شهر 12 من عام 2024 المقبل .

 فورد فوكس موديل 2005

تأتي سيارة  فورد فوكس موديل 2005 داخل سوق السيارات المصري بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وقوة محركها .
 

أسعار السيارات هيونداي النترا موديل 2011 مرسيدس C180 موديل 2002 سيتروين C5 موديل 2012 بيجو 301 موديل 2015 فورد فوكس موديل 2005

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