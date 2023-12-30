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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس E300 تظهر بـ"أغرب" تعديل في 2024 .. صور

مرسيدس E300 المعدلة
مرسيدس E300 المعدلة

تقدم نجمة مرسيدس عدد كبير من الطرازات القوية والمتنوعة طوال تاريخها العريق، ومن بين هذه الاصدارات هي النسخة E300 موديل 1990، والتي كانت تعد واحدة من من نجوم جيل التسعينات، حيث تمتعت هذه النسخة بشعبية كبيرة خلال هذا الوقت.

مرسيدس E300 المعدلة 

ويبدو أن نجمة التسعينات مرسيدس E300، مازالت حاضرة لتبهر الجماهير مرة اخرى، بعد أن حصلت على ترقيات تتعلق بـ سلسلة الأفلام الشهيرة "ماد ماكس"، حيث ظهرت عبر وسائل اعلامية بعد أن قام مالكها باجراء تلك التعديلات.

مرسيدس E300 المعدلة 

وحصلت السيارة مرسيدس E300 على تصميم خارجي يضم مجسمات عسكرية، وادوات متعددة المهام، بالاضافة إلى بعض الرسومات التي تستند إلى تلك الهوية الدفاعية، مع حقائب ومجسمات لاسلحة، وطلاء خارجي باللون الرمادي، وجنوط رياضية تتكون من 7 اضلاع، وصادم أمامي مدعوم بوحدة اضاءة مزدوجة.

مرسيدس E300 المعدلة 

مرسيدس E300 تظهر بـ"أغرب" تعديل في 2024

 

تأتي السيارة مرسيدس E300 بمقصورة داخلية هادئة إلى حد كبير، على عكس الاطلالة الخارجية، حيث تضم مقاعد من الجلد الفاتح باللون الرمادي، قابلة للتعديل الكهربائي بالناحية الامامية، بالاضافة إلى تحكم كهربائي للنوافذ، ومقصورة قيادة لم تشهد سوى ترقيات بسيطة، ولمسات خشبية من الداخل.

مرسيدس E300 المعدلة 

القدرات الفنية للسيارة مرسيدس E300 

 

تعتمد مرسيدس E300 على محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 4300 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 268 حصانا، و390 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 5 نقلات، مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات " 4Matic".

مرسيدس E300 المعدلة 
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