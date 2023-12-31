سيارة جيلي كول راي الفيس ليفت تظهر بهذه المواصفات

أعلن وكيل سيارات جيلي عن طرح سيارة جيلي كول راي الفيس ليفت بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة ، وتنتمي جيلي كول راي لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

مواصفات جيلي كول راي الفيس ليفت الجديدة

- محرك جيلي كول راي الفيس ليفت :

تحصل سيارة جيلي كول راي الفيس ليفت علي قوتها من محرك 4 سلندر سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة 181 حصان .

- سعه محرك جيلي كول راي السابق :



زودت سيارة جيلي كول راي السابقة بمحرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة 178 حصان، بالإضافة الي محرك اخر سعه 1500 سي سي ، يخرج قوة 175 حصان، ويصل عزم دورانها الي 255 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .

- مواصفات جيلي كول راي الفيس ليفت الجديدة :

تمتلك سيارة جيلي كول راي الفيس ليفت العديد من المميزات الحديثة منها، شبكة أمامية جديدة ، وصداد امامي وخلفي جديد، وذلك يعني تحديث واجهة السيارة الامامية بما يتماشى مع فلسفة جيلي "Vision Starburst"، وبها مصابيح أمامية LED أقل حجماً، وغطاء محرك جديد بفتحات تهوية، وذلك بجانب اللمسات الحمراء المتواجدة بجميع أنحاء السيارة .

مواصفات جيلي كول راي الفيس ليفت الجديدة

وبالنسبة للخلف حصلت كول راي على مصابيح خلفية LED، وبها شريط إضاءة يمتد على عرض الجزء الخلفي من سيارة كول راي الكروس أوفر، بالإضافة الي جناح خلفي جديد، وبها مخارج عادم رباعية وهمية.