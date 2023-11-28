اركب جيلي CK سيدان بـ 100 ألف جنيه

يبحث المواطنون المصريون داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عن إصدارات تناسب احتياجاتهم ، بالإضافة الي أن السيارات المستعملة تتميز عن السيارات الجديدة في إمكانية إعادة بيعها مرة أخري ، وسهولة توافر قطع غيارها بسهولة ، ويتوافر داخل سوق المستعمل عدد غير محود من الطرازات المعروضة للبيع ومن ضمنها جيلي CK موديل 2008 .

سعر Geely CK موديل 2008

- محرك Geely CK موديل 2008 :

سعر Geely CK موديل 2008

تستمد سيارة Geely CK موديل 2008 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتباع باللون الرمادي ، وتمكنت Geely CK من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وبها رخصة سارية حتي شهر 7 من عام 2024 ، وبها دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

- مواصفات جيلي CK السيدان موديل 2008 :

سعر Geely CK موديل 2008

تحتوي سيارة جيلي CK السيدان موديل 2008 علي العديد من المميزات منها، إضاءة أمامية، ومصابيح ضباب أمامية ، وشبكة يتوسطها شعار شركة Geely ، وصداد أمامي وخلفي بنفس بلون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت إشارتين علي الرفارف الأمامية للسيارة لتحديد اتجاه تحرك السيارة، و 4 جنوط للكاوتش ، و4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الابواب الخارجية للسيارة ، و 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة ، وتم تثبيت شعار شركة جيلي علي الحقيبة الخلفية للسيارة .

- سعر Geely CK موديل 2008 :

سعر Geely CK موديل 2008

تباع سيارة Geely CK موديل 2008 داخل سوق السيارات المستعمل المصري بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية والميكانيكية .