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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب جيلي CK سيدان بـ 100 ألف جنيه

سعر Geely CK موديل
سعر Geely CK موديل 2008

يبحث المواطنون المصريون داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عن إصدارات تناسب احتياجاتهم ، بالإضافة الي أن السيارات المستعملة تتميز عن السيارات الجديدة في إمكانية إعادة بيعها مرة أخري ، وسهولة توافر قطع غيارها بسهولة ، ويتوافر داخل سوق المستعمل عدد غير محود من الطرازات المعروضة للبيع ومن ضمنها جيلي CK موديل 2008 .

سعر  Geely CK موديل 2008

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- محرك Geely CK موديل 2008 :

سعر  Geely CK موديل 2008

تستمد سيارة  Geely CK موديل 2008 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتباع باللون الرمادي ، وتمكنت  Geely CK من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وبها رخصة سارية حتي شهر 7 من عام 2024 ، وبها دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

- مواصفات جيلي CK السيدان موديل 2008 :

سعر  Geely CK موديل 2008

تحتوي سيارة جيلي CK السيدان موديل 2008 علي العديد من المميزات منها، إضاءة أمامية، ومصابيح ضباب أمامية ، وشبكة يتوسطها شعار شركة Geely ، وصداد أمامي وخلفي بنفس بلون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت إشارتين علي الرفارف الأمامية للسيارة لتحديد اتجاه تحرك السيارة، و 4 جنوط للكاوتش ، و4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الابواب الخارجية للسيارة ، و 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة ، وتم تثبيت شعار شركة جيلي علي الحقيبة الخلفية للسيارة .

- سعر  Geely CK موديل 2008 :

سعر  Geely CK موديل 2008

تباع سيارة  Geely CK موديل 2008 داخل سوق السيارات المستعمل المصري بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية والميكانيكية .

محرك Geely Geely CK محرك Geely CK موديل 2008 جيلي CK جيلي CK السيدان مواصفات جيلي CK

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