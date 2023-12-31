فين فاست VF3 أرخص سيارة كهربائية بالأسواق .. صور

كشفت شركة فين فاست الفيتنامية عن سياراتها الجديدة فين فاست VF3 بالولايات المتحدة الأمريكية ، وتنتمي فين فاست VF3 لفئة السيارات الهاتشباك التي تمتلك بابين فقط .

فين فاست VF3 أرخص سيارة كهربائية بالأسواق

يصل طول سيارة فين فاست VF3 الي 3109 مم، وهي تعتبر اصغر من سيارة ميني كوبر ذات الثلاثة أبواب، ستعتمد سيارة VF3 على منصة CES .

فين فاست VF3 أرخص سيارة كهربائية بالأسواق



سيارة فين فاست VF3 أطول وأكثر قوة من سيارة فين فاست VF8، حيث تعمل شركة صناعة السيارات الفيتنامية على تنويع تشكيلة سياراتها بشكل أكبر من خلال تضمين مجموعة دراجاتها الكهربائية DrgnFly .

فين فاست VF3 أرخص سيارة كهربائية بالأسواق



تخطط شركة فين فاست للكشف عن سيارة VF3 صغيرة الحجم، وهي سيارة كهربائية مدمجة من المقرر أن تحدث اضطرابًا في السوق حيث يصل سعرها الي 12.500 الف دولار أمريكي بعد الخصومات، أي ما يعادل 46.875 ألف ريال سعودي ، وذلك السعر يجعلها السيارة الأقل تكلفة في الولايات المتحدة .