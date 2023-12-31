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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فين فاست VF3 أرخص سيارة كهربائية بالأسواق .. صور

فين فاست VF3 أرخص
فين فاست VF3 أرخص سيارة كهربائية بالأسواق

كشفت شركة فين فاست الفيتنامية عن سياراتها الجديدة فين فاست VF3  بالولايات المتحدة الأمريكية ، وتنتمي فين فاست VF3 لفئة السيارات الهاتشباك التي تمتلك بابين فقط .

فين فاست VF3 أرخص سيارة كهربائية بالأسواق 

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يصل طول سيارة فين فاست VF3  الي 3109 مم، وهي تعتبر اصغر من سيارة ميني كوبر ذات الثلاثة أبواب، ستعتمد سيارة VF3 على منصة CES .

فين فاست VF3 أرخص سيارة كهربائية بالأسواق 


سيارة فين فاست VF3  أطول وأكثر قوة من سيارة فين فاست VF8، حيث تعمل شركة صناعة السيارات الفيتنامية على تنويع تشكيلة سياراتها بشكل أكبر من خلال تضمين مجموعة دراجاتها الكهربائية DrgnFly .

فين فاست VF3 أرخص سيارة كهربائية بالأسواق 


تخطط شركة فين فاست للكشف عن سيارة VF3 صغيرة الحجم، وهي سيارة كهربائية مدمجة من المقرر أن تحدث اضطرابًا في السوق حيث يصل سعرها الي 12.500 الف دولار أمريكي بعد الخصومات،  أي ما يعادل 46.875 ألف ريال سعودي ، وذلك السعر يجعلها السيارة الأقل تكلفة في الولايات المتحدة  .

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