أزمات طاحنة أثرت على القطاع كله.. سيارات سيدان تغير أسعارها خلال 2023|تفاصيل

شهد عام 2023 العديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت علي قطاع صناعة السيارات عالميًا من ضمن تلك الأزمات عدم استقرار سعر صرف الدولار ، وبالتالي هذا أدي الي تقلص طرازات السيارات المتواجدة لدي الوكلاء والموزعين ، وإذا توافرت السيارات يتم بيعها بأسعار خيالية وذلك بعد إضافة الأوفر برايس علي السعر الرسمي .

1- إم جي 5 موديل 2023 :

زودة إم جي 5 موديل 2023 بمحرك 4 أسطوانات سعه 1500 سي سي ، ينتج قوة تصل الي 120 حصان، ويخرج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تغيرات أسعار إم جي 5 موديل 2023

- تغيرات أسعار إم جي 5 موديل 2023 :

سيارة إم جي 5 موديل 2023 كانت تباع بسعر 500 ألف جنيه للفئة الأولي ، و 530 ألف جنيه جنيه للفئة الثانية، و 560 ألف جنيه للفئة الثالثة .

بعد زيادة الأسعار وصل سعر الفئة الأولي من سيارة إم جي 5 موديل 2023 الي 810 ألف جنيه، والفئة الثانية تباع بسعر 850 ألف جنيه، والفئة الثالثة وصل سعرها الي 890 ألف جنيه .

2- بيجو 301 السيدان موديل 2023 :

تتسارع بيجو 301 السيدان موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.1 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتنتج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، وقوة 115 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- تغيرات أسعار بيجو 301 السيدان موديل 2023 :

تغيرات أسعار بيجو 301 السيدان موديل 2023

كانت تقدم بيجو 301 موديل 2024 في السوق المصرية بفئتين الأولي يصل سعرها الي 489.990 جنيه ، والفئة الثانية كانت تباع بسعر 519.990 ألف جنيه.

تباع سيارة بيجو 301 موديل 2024 بسعر يبدأ من 829.990 ألف جنيه للفئة الأولى ، والفئة الثانية يصل سعرها الي 879.990 ألف جنيه .



3- سيتروين سي إليزيه موديل 2023 :

قوة سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2023 تصل الي 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 188 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر.

تغيرات أسعار سيتروين سي إليزيه موديل 2023

- تغيرات أسعار سيتروين سي إليزيه موديل 2023 :

الفئة الأولي من سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2023 كانت تباع بسعر 390 ألف جنيه، والفئة الثانية وصل سعرها الي 430 ألف جنيه.

تباع سيارة سيتروين سي إليزيه موديل 2023 بأسعار جديدة وبناء علي ذلك وصل سعر الفئة الأولي لـ 819.000 ألف جنيه، والفئة الثانية وصل سعرها الي 889.000 جنيه.

4- سوزوكي ديزاير موديل 2022 :

عزم دوران سيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 يصل الي 113 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 37 لتر ، وتمتلك محرك سعه 1200 سي سي ، وتتسارع من السكون وصولا الي 100 كم/ٍاعة في 13 ثانية، وبها قوة 83 حصان، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، وتصل سرعتها القصوى الي 175 كم/ساعة.

تغيرات أسعار سوزوكي ديزاير موديل 2022

- تغيرات أسعار سوزوكي ديزاير موديل 2022 :

كانت تباع سيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر 360 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية وصل سعرها الي 420 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها وصل الي 440 ألف جنيه.

وتقدم سوزوكي ديزاير موديل 2022 الان في مصر بفئة واحدة يصل سعرها الي 645 ألف جنيه .

5- شيري أريزو 5 موديل 2024 :

سرعة سيارة شيري أريزو 5 موديل 2024 القصوى تصل الي 180 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 114 حصان، وتتسارع من السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 141 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 48 لتر .

- تغيرات أسعار شيري أريزو 5 موديل 2024 :

سيارة شيري أريزو 5 كانت تباع بسعر 272 ألف جنيه للفئة الأولى، ووصل سعر الفئة الثانية الي 308 ألف جنيه، والفئة الثالثة كانت تباع بسعر 328 ألف جنيه.

تغيرات أسعار شيري أريزو 5 موديل 2024

الان تتوافر شيري أريزو 5 موديل 2024 بسعر 575 ألف جنيه للفئة الأولى ، و 620 ألف جنيه للفئة الثانية ، و 645 ألف جنيه للفئة الثالثة .