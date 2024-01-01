تفاصيل مثيرة عن سر ارتفاع الحرارة الصادم في آخر يوم من 2023

أحدثت البقعة الشمسية الكبيرة AR3536 انفجار ضخم بعد ساعات فقط من ظهور، فوق الطرف الشرقي للشمس في 31 ديسمبر 2023، مما أدى إلى ظهور توهج شمسي كبير من الفئة X5 وقد رصدته الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة الشمس ومن ضمنها مرصد ديناميكيا الشمس التابع لناسا الذي سجل وميض حاد للأشعة فوق البنفسجية.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، هذا هو أقوى توهج للدورة الشمسية 25 (حتى الآن) وأقوى انفجار أنتجته الشمس منذ العواصف الكبرى في سبتمبر 2017.

تسبب الإشعاع الناتج عن التوهج في انقطاع راديوي عميق على الموجة القصيرة فوق المحيط الهادئ وربما لاحظ البحارة وهواة الراديو فقدان الإشارة على جميع الترددات الأقل من 30 ميجا هرتز لأكثر من 60 دقيقة بعد ذروة التوهج (09:55 مساء بتوقيت جرينتش).

كما تسبب الانفجار في حدوث تسونامي شمسي وهذ الحدث يرتبط ارتباطا وثيقًا بالانبعاث الكتلي الإكليلي. وبالفعل تُظهر صور الإكليل الصادرة من مرصد(سوهو) انبعاثًا يخرج من موقع الانفجار.

يتوقع عادةً أن يكون الانبعاث الإكليلي الذي يغادر الطرف الشرقي الأقصى للشمس يكون ليس في اتجاه الأرض ولكن يبدو أن هذه الحالة مختلفة.

وفقًا لنموذج وكالة ناسا، فإن الانبعاث الإكليلي الإكليلي سوف يمر قرب كوكبنا في الثاني من يناير 2024 ومن الممكن حدوث عواصف جيومغناطيسية من فئة G2 عند وصول الانبعاث الإكليلي الإكليلي ما سوف يتسبب في ظهور أضواء الشفق القطبي.