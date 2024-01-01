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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انقلاب سيارة بترعة الإبراهيمية في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد الطريق الزراعي الشرقي بناحية قرية بنجا، دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، انقلاب سيارة ملاكي قيادة أربعيني، داخل ترعة الإبراهيمية، وتم استخراجها بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.

تفاصيل الواقعة

 تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا مفاده إنقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية بناحية قرية بنجا دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي، قيادة المدعو (أسامة م ف ح، 46 عاما، سائق ويقيم دائرة المركز)، اختلت عجلة القيادة بين يديه؛ ما أدى لإنحرافها وإنقلابها بترعة الإبراهيمية المجاورة للطريق، ولم ينتج عن الحادث أية إصابات.

تم إستخراج السيارة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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