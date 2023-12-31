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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 3 مليارات جنيه.. تعرف على أضخم مشروعات سوهاج في 2023

جانب من زيارة وزير
جانب من زيارة وزير الصحة لمستشفى المراغة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج خلال عام 2023م، عدة مشروعات ضخمة لتطوير وإعادة تأهيل بعض الأماكن الحكومية، وايضًا انشاء مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

ومن بين تلك المشروعات ما هو ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وخلال سطور هذا التقرير يرصد لكم موقع صدى البلد، بعض المعلومات الهامة عن أبرز وأهم تلك المشروعات.

بتكلفة 1.2 مليار جنيه.. تطوير مستشفى المراغة المركزي

أولًا: مشروع تطوير وإعادة تأهيل مستشفى المراغة المركزي، والتي تبلغ تكلفته الإجمالية 1,2 مليار جنيه، ضمن خطة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومن المقرر أن يعمل المستشفى بطاقة استيعابية إجمالية 200 سرير، ويقدم خدماته للمواطنين بمختلف التخصصات الطبية.

ثانيًا: وبنهاية شهر أكتوبر 2023م، كان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قد أعلن عن الانتهاء من تبطين 122 ترعة، بطول 488 كيلو و139 متر، بنسبة تنفيذ أطوال 83.74%، من إجمالي أطوال الترع المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة، والتي يبلغ عددها 196 ترعة، بطول 582 كيلو متر، بتكلفة إجمالية مليار و854 مليون جنيه.

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ثالثًا: وخلال أواخر شهر أكتوبر 2023م، تم بدء العمل في إنشاء كوبري بطول 200 متر أعلى مأخذ مياه محطة غرب سوهاج، يربط بين توسعة الكورنيش الغربي "المرحلة الأولى المنتهية"، والمرحلة الثانية الجاري العمل بها أمام المدينة الطبية، مرورا بأعلى مأخذ المياه، بتكلفة 120 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

رابعًا: بدأت مديرية الري بسوهاج، في الاسبوع الاول من شهر نوفمبر الماضي، في أعمال تغطية ترعة أخميم الغربية بنطاق قرية نيدة، بتكلفة 19 مليون جنيه تقريبًا، حيث بدأت التغطية بالترعة من مدخل مدينة سوهاج أمام المدينة الجامعية للطالبات، ولمسافة 700 متر باتجاه طريق سوهاج/ نيدة.

خامسًا: البدء في أعمال إعادة تأهيل وصيانة الحرم الجامعي القديم، بتكلفة 6 ملايين جنيهًا، وذلك في إطار الخطة التطويرية الشاملة لمنشآت الجامعة في محافظة سوهاج.

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