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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حصدوا ملايين خلال 2023.. مستريحو سوهاج في «قبضة القانون»|تقرير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم تدخر مديرية أمن سوهاج بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، جهدًا طوال عام 2023م، من أجل ضبط الخارجين عن القانون من الذين استولوا على أموال المواطنين بغير حق، أو بالاحتيال وبالطرق الشهيرة في اللعب بعقول الآخرين وسلب أموالهم بموجب إرادتهم ثم الإخلاء بوعودهم والاستيلاء على المبالغ المالية كاملة.

ويعرض لكم موقع صدى البلد في سطوره التالية بعض المعلومات عن بعض الوقائع التي تم ضبط مرتكبيها في محافظة سوهاج خلال الربع الأخير من عام 2023م، ونستهلها بواقعة العاطل الذي لم يتخط عمره الـ46 عامًا والذي استولى على المال العام، حيث ظل يتقاضى معاش زوجته المتوفية بالرغم من زواجه بأخرى.

أربعيني يستولى على المال العام في سوهاج 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، مفاده استمرار المدعو (طارق ك.ا.م- 46 سنة- لا يعمل- ويقيم دائرة القسم)، في صرف معاش زوجته المتوفاة رغم زواجه من أخرى.

وإدخال الغش والتدليس على موظفي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والاستمرار في صرف المعاش المستحق له لوفاة زوجته المدعوة (دعاء خ.ا.خ)، المتوفاه بتاريخ محدد، وعدم الإفصاح لموظفي الهيئة عن واقعة زواجه من المدعوة (أحلام ع.خ)، بتاريخ محدد، الأمر الذي مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجمالها 148.814.30 مائة، دون وجه حق منذ تاريخ زواجه الثانية وحتى اكتشاف الواقعة.

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2- تمكن ضباط مباحث قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط عامل؛ إثر اتهامه بالاستيلاء على مليون و400 ألف جنيه من المواطنين، من 3 أشخاص.

وذلك بزعم استثمارها وتوظيفها في تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها إلى أصحابها.

3- وهنا كان من له الحظ الأوفر حيث استطاع صاحب محل خاص في نهاية العشرينات من العُمر، على 6 ملايين و485 ألف جنيهًا من 9 مواطنين، دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وذلك بزعم توظيهم في مجال تجارة الهواتف الذكية واكسسوارات الهواتف المحمولة، من خلال محله الخاص وذلك مقابل أرباح شهرية قدرها 10% إلا أنه لم يفٍ بوعده ولم يرد أصول المبالغ المالية إلى أصحابها، ولكنه لم يستطع الفرار حيث وقع في قبضة القانون على أيدي رجال الشرطة البواسل.

4- كما تم ضبط عامل في نهاية العشرينات من العُمر، وشريكه في محل خاص، في منتصف العقد الثالث من العُمر، استوليا من 6 أشخاص، على مبالغ مالية بلغت جملتها مليونا و150 ألف جنيه، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

وذلك بزعم توظيفهما في مجال تجارة الهواتف المحمولة واكسسواراتها إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح دون أية اعذار مُسبقة، ولم يردا أصول المبالغ المالية واستوليا عليها دون وجه حق.

5- ولم يقتصر مجال النصب والاحتيال على الرجال فقط بل تساهم السيدات بنسبة كبيرة في ذلك، حيث تم ضبط مُعلمة استولت على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون و550 ألف جنيهًا، من 5 أشخاص بزعم استثمارها في مجال المصوغات الذهبية، دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج.

وذلك مقابل حصولهم على أرباح شهرية تبلغ 5% من قيمة رأس المال إلا أنها توقفت عن سداد اصول المبالغ المالية وارباحها واستولت عليها دون ردها.

وتستمر مديرية أمن سوهاج بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، في ضبط الخارجين عن القانون من الذين يستغلون عقول المواطنين ويستغلون سعيهم في زيادة دخلهم والرفعة من شأن تجارتهم، ويستولوا على أموال هؤلاء المواطنين دون وجه حق بالنصب والاحتيال.

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