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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتب صحفي: احترام الدستور ومستقبل الحكم في مصر جوهر رسائل الرئيس السيسي الأخيرة

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين أن احترام الرئيس عبد الفتاح السيسي للدستور، وتقديره لإرادة المواطنين، وحديثه عن مستقبل مصر بعد انتهاء فترة رئاسته، تمثل أبرز الرسائل التي حملتها تصريحاته الأخيرة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك العديد من الكفاءات والكوادر القادرة على تحمل المسؤولية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح «حسين»، خلال لقائه الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن الاهتمام بتفسير تصريحات الرئيس مهم، لكن الأهم هو ما تعكسه من تأكيد على احترام الدستور والاستعداد للتفكير في مستقبل الدولة، لافتًا إلى أن مصر ليست دولة تفتقر إلى الكفاءات، بل تمتلك شخصيات متعددة قادرة على تولي المسؤولية في مختلف المواقع.

تصريحات السيسي تفتح النقاش حول مستقبل الحكم بعد 2030

وأشار رئيس تحرير جريدة الشروق إلى أن الفترة الماضية شهدت تساؤلات عديدة بشأن مستقبل السلطة في مصر، وما إذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي سيترشح مجددًا، ومن سيتولى المسؤولية بعد انتهاء فترة رئاسته.

وأضاف أن تصريحات الرئيس خلال الندوة التثقيفية الـ44 بمناسبة احتفالات أكتوبر، ثم كلمته في كلية الشرطة، وصولًا إلى تصريحاته الأخيرة، أعادت طرح مستقبل الحكم والمرحلة التالية لعام 2030 على طاولة النقاش السياسي.

واعتبر حسين أن تكرار تأكيد الرئيس احترام الدستور وعدم المساس به، إلى جانب إعلانه أن عام 2030 سيكون آخر سنوات رئاسته، يمثل تطورًا مهمًا في النقاش حول مستقبل السلطة والانتقال السلمي للحكم.

عماد الدين حسين: مصر تمتلك كوادر كثيرة قادرة على تولي المسؤولية

وشدد حسين على أن مصر تمتلك العديد من الكفاءات القادرة على إدارة مؤسسات الدولة وتحمل المسؤولية، مؤكدًا أن التفكير في المستقبل يجب ألا يقتصر على التساؤلات المتعلقة باستمرار الرئيس الحالي في منصبه، وإنما يمتد إلى إعداد كوادر جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.

وأوضح أن وجود بدائل متعددة وشخصيات مؤهلة لتولي المسؤولية يمثل أمرًا مهمًا لمستقبل الدولة، مشيرًا إلى أن مصر تستحق أن يكون أمامها أكثر من خيار لقيادة المرحلة المقبلة.

وأضاف أن بناء الكوادر وتعزيز دور المؤسسات يمثلان عنصرين أساسيين في الاستعداد لما بعد عام 2030، بما يسمح باستمرار العمل في مختلف القطاعات وفق رؤية واضحة للمستقبل.

الاستجابة لمطالب السياسيين تبرز في تصريحات الرئيس الأخيرة

ولفت الكاتب الصحفي إلى أن من بين النقاط المهمة في تصريحات الرئيس الاستجابة للمطالب التي طرحها بعض السياسيين بشأن مستقبل السلطة، موضحًا أن أهمية هذه الرسائل تكمن في فتح المجال أمام التفكير في المرحلة التالية للانتخابات المقبلة.

وأكد حسين أن الحديث عن مستقبل الحكم لا يتعلق بالحاضر فقط، بل يمتد إلى كيفية إعداد الدولة للمرحلة المقبلة، وتوفير كوادر قادرة على تحمل المسؤولية، بعيدًا عن التكهنات المتكررة بشأن الترشح للرئاسة أو استمرار الرئيس في منصبه.

واختتم عماد الدين حسين تصريحاته بالتأكيد على أن احترام الدستور، والاستعداد لمرحلة ما بعد 2030، وبناء قيادات وكوادر جديدة، تمثل قضايا مهمة في تطور الحياة السياسية المصرية، وتستدعي نقاشًا جادًا حول مستقبل الدولة وآليات الانتقال السلمي للسلطة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي لميس الحديدي مستقبل الحكم بعد 2030

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