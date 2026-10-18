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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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دعوة أفريقية للتوسع في تصنيع المعادن بدلًا من تصديرها خامًا .. مسئول يكشف الطريقة | فيديو

المعادن
المعادن
محمد البدوي

دعا فرانك ديكسون موغيني، المدير التنفيذي لمؤسسة تنمية المعادن في أفريقيا، إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي بين الدول الأفريقية لتطوير قطاع التعدين، مؤكدًا أن تحقيق الاستفادة القصوى من الثروات المعدنية للقارة يتطلب تجاوز التحركات المنفردة وبناء شراكات تدعم التصنيع المحلي والتنمية المستدامة.

 المؤتمر الثالث لتنمية الموارد المعدنية

وقال موغيني، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن المؤتمر الثالث لتنمية الموارد المعدنية، الذي استضافته القاهرة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، جمع وزراء ومستثمرين وممثلين عن شركات التعدين، بهدف تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لتطوير قطاع المعادن وتحقيق مستهدفات أجندة أفريقيا 2063.

وأوضح أن الدول الأفريقية تمتلك موارد معدنية كبيرة، إلا أن تعظيم الاستفادة منها يستلزم التوسع في تصنيعها داخل القارة، بدلًا من تصديرها في صورتها الخام، بما يساعد على بناء قاعدة صناعية أقوى ويزيد العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية.

 تطوير الصناعات التعدينية

وأشار إلى أن التعاون الإقليمي يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم هذا التوجه، من خلال تعزيز الشراكات بين الدول وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يتيح تطوير الصناعات التعدينية وتحقيق قدر أكبر من التكامل بين الاقتصادات الأفريقية.

وأضاف أن توطين الصناعات المرتبطة بالمعادن يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة، والحد من الفقر، ودعم النمو الاقتصادي، إلى جانب توفير فرص أوسع أمام الدول الأفريقية للمشاركة في مراحل التصنيع المختلفة بدلًا من الاقتصار على استخراج الموارد وتصديرها.

مستقبل قطاع التعدين

وشدد موغيني على أن مستقبل قطاع التعدين في أفريقيا يرتبط بقدرة دول القارة على العمل المشترك، وتطوير سياسات تدعم التصنيع والاستثمار، وإقامة شراكات إقليمية تسهم في تحويل الثروات المعدنية إلى رافد مستدام للتنمية والازدهار.

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