خبير استراتيجي: مضيق هرمز تحوّل إلى ساحة حرب إعلامية بين واشنطن وطهران وسط صراع على رواية الملاحة|فيديو

أكد محسن الشوبكي، الخبير الأمني والاستراتيجي، أن مضيق هرمز أصبح ساحة لصراع إعلامي ومعلوماتي بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع استمرار التوترات بين الجانبين، وسعي كل طرف إلى توظيف تطورات الملاحة البحرية بما يخدم أهدافه السياسية والاقتصادية.

حرية الملاحة وحوادث استهداف السفن

وأوضح الشوبكي، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن واشنطن وطهران تحاولان فرض روايتهما بشأن الوضع في المضيق، في ظل تضارب التصريحات المتعلقة بحرية الملاحة وحوادث استهداف السفن والناقلات، وهو ما يزيد من حالة الغموض المحيطة بتطورات الأزمة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعلن أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا، وتتحدث عن عبور 97% من حركة الملاحة، إلا أن هذه النسبة تثير تساؤلات بشأن آلية احتسابها ومدى تعبيرها عن الوضع الفعلي لحركة السفن، لافتًا إلى أن استمرار العبور لا يعني بالضرورة عودة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية.

ارتفاع تكاليف التأمين على السفن

وأضاف أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تمتد إلى الأسواق العالمية، في ظل ارتفاع تكاليف التأمين على السفن واستمرار المخاوف بشأن سلامة الإمدادات التجارية وحركة النقل البحري عبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم.

وأكد الخبير الأمني والاستراتيجي أن أياً من الولايات المتحدة وإيران لا يمتلك، وفق تقديره، سيطرة كاملة على مضيق هرمز، موضحًا أن طهران تفرض قيودًا على مرور بعض السفن، بينما تواصل واشنطن تحركاتها لتأمين الملاحة والتعامل مع التهديدات التي تواجهها.

وشدد الشوبكي على أن التباين بين الروايتين الأمريكية والإيرانية يعكس جانبًا من الصراع الدائر حول المضيق، حيث أصبحت المعلومات والتصريحات السياسية جزءًا من إدارة المواجهة، بالتوازي مع التطورات الميدانية والتداعيات الاقتصادية للأزمة.