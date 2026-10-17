حريق بناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قال إعلام إيراني: تعرض ناقلة نفط لحريق بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز.

وفي سياق آخر..أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، على موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من النزاع السعودي اليمني، مؤكداً على موقف إيران المبدئي بضرورة الحوار بين السعودية واليمن لحل القضايا عبر القنوات الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية : الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أتم الاستعداد للقيام بالمساعي الحميدة للمساعدة في إنهاء النزاعات، وأنها لا تزال على استعداد لتسخير جميع إمكانياتها لهذا الغرض إذا طلب الطرفان ذلك.