جمال الغندور يُشيد بقيادة الرئيس السيسي: صعّبت المهمة جدًا على مَنْ سيأتي بعدك

أشاد جمال الغندور، نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن تقديره لما وصفه بما حققته مصر من قوة وأمن وأمان واستقلالية خلال فترة قيادته للبلاد

خطاب الرئيس السيسي

وكتب جمال الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موجّهًا حديثه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي: «بعد قرارك بالاكتفاء بمسؤولية قيادة البلاد، صعّبت المهمة جدًا على من سيأتي بعدك، ما اكتسبته بلادي من قوة وأمن وأمان وتحرر وعدم تبعية لأحد، وحتى لو كانت الأحوال الاقتصادية ليست كما نتمناها».

وأضاف “الغندور”، مشيدًا بما وصفه بحكمة القيادة المصرية: «في ظل قيادتك الحكيمة وما قمت به من تحجيم قوى الشر من حولنا، لن يكون من السهل الحفاظ عليه بدونك، فمن سيكون له القدرة على تحمل هذه المهمة الصعبة؟».

وتابع نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، معربًا عن قلقه بشأن مستقبل البلاد بعد رحيل السيسي عن قيادة الدولة: «لن نطمئن على مستقبل بلدنا ولا على مستقبل أبنائنا وأحفادنا بدونك».

واختتم جمال الغندور رسالته بالدعاء للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «ربنا يعطيك الصحة وطول العمر وتبقى دائمًا رئيسنا».