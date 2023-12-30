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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثماني ضحيتي تصادم في سوهاج

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بدفن جثماني عاملين كانت قد انتهت حياتهما في حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، بناحية الدويرات دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، وكان قد أصيب سائق وعامل أخر بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم؛ إثر هذا الحادث الأليم.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة عاملين وإصابة سائق وعامل بإصابات مختلفة بالجسم؛ إثر تعرضهم لتصادم سيارة ميكروباص ودراجة بخارية دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة المدعو 'يوسف خ.ع.ع' 25 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز العسيرات، ونتيجة التخطي الخاطئ له اصطدم بالمواجهة بسيارة ميكروباص قيادة المدعو 'محسن ع.ر' 50 سنة، سائق، ويقيم دائرة مركز جرجا.

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ونتج عن ذلك مصرع كل من:" قائد الدراجة البخارية، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزي، ومستقل السيارة المدعو هاني م.ع 49 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز العسيرات"، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، وأصيب كلاً من:

" قائد السيارة بكدمات متفرقة بالجسم ونزيف داخلي غيبوبة، ومستقل السيارة المدعو صابر ا.ا، 19 سنة، عامل، بجروح بالرأس والفخذين، ويقيم بناحية نجع الخنانسه دائرة مركز العسيرات"، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بدفن جثماني الفقيدين.

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