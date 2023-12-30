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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية في سوهاج ويصيب أب وأم ونجلتيهما

صدى البلد

أصيب مبيض محارة وزوجته ونجلتيهما بحروق متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب حريق بشقة يقطنوها دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج؛ بسبب تسريب غاز أثناء تغيير اسطوانة البوتاجاز.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الأرضي دائرة القسم، ووجود مصابين.

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وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء قيام المدعو 'محمد م.ا.ح' 29 سنة، مبيض محاره، ويقيم بذات الناحية، بتغيير اسطوانه بوتاجاز بشقة بالطابق الأرضي بمنزل مكون من اربع طوابق ومشيد بالطوب والخرسانة والاسمنت، حدث تسرب غاز مع وجود مصدر حراري مما أدى إلى نشوب الحريق.

نتج عن ذلك إصابة كل من:" مالك الشقة بحروق بالوجه والذراعين والساقين، وزوجته المدعوة دينا ع.ع 22 سنة، ربة منزل، بحروق بالوجه والذراعين والساقين، ونجلتيهما الطفلة كيان م.م.ا سنتين، بحروق بالوجه والذراعين والساقين، والطفلة اروى م.م.ا 3 سنوات"، بحروق بالوجه والذراعين والساقين، واحتراق بعض محتويات الشقة.

وأفاد مالك الشقة والمصابة  الثانية بمضمون ما تقدم، ونفيا الشبهة الجنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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