رئيس قسم البطولة .. إعلامية: «زيزو» أكثر لاعب في الجيل الحالي مشاركة في الكونفدرالية

أكدت الإعلامية سهام صالح، خلال تصريحاتها في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن أحمد سيد زيزو يُعد أكثر لاعبي الجيل الحالي مشاركةً في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشيرةً إلى امتلاكه خبرات كبيرة في المنافسة، تجعله لاعبًا متمرسًا في أجوائها.

وأضافت سهام صالح أن زيزو يمتلك خبرة واسعة في البطولة الأفريقية، وهو ما يمنحه أفضلية في التعامل مع متطلباتها المختلفة.

وفي سياق آخر، أشادت الإعلامية بمستوى الثنائي أشرف داري وأكرم توفيق، معتبرةً أنهما من أفضل العناصر في صفوف النادي الأهلي، في ظل الإمكانات التي يمتلكانها وقدرتهما على تقديم الإضافة للفريق.