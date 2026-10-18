لمحبي الفخامة.. «ريسينس» تطلق أول ساعة مليئة بالزيت بآلية حركة خاصة

كشفت شركة الساعات السويسرية "ريسينس" عن أيقونتها الفاخرة الجديدة "تايب 10 دي إن" (Type 10 DN).

وتعد هذه أول ساعة في تاريخ الشركة تمتلئ بالزيت بالكامل وتعمل بآلية ميكانيكية من تصنيعها الخاص.

تصميم فضائي بوزن الريشة

وبحسب تقرير نشره موقع "جير باترول" المتخصص، تحمل الساعة الجديدة لقب "فارس الظلام" (Dark Knight).

وتتميز بلون أزرق داكن يكسو الهيكل الخارجي والشاشة والحزام المطاطي معاً.

وهذا التصميم الدقيق يجعلها تبدو كقطعة واحدة متصلة ببعضها بشكل انسيابي.

ورغم تعقيدها الداخلي، يبلغ وزن الساعة 82 جراماً فقط، ويرجع هذا الوزن الخفيف لهيكلها المصنوع من معدن "التيتانيوم" القوي والمقاوم للصدأ، لتكون مريحة جداً للاستخدام اليومي.

شاشة تسبح في الزيت

وأوضح التقرير أن الشركة تخلت عن العقارب التقليدية تماماً في هذا الإصدار، واستخدمت بدلاً منها نظاماً فريداً يعتمد على أقراص دوارة تسبح في الزيت لعرض الوقت.

وبفضل هذا الزيت، تبدو الأرقام والمؤشرات وكأنها تطفو على السطح الزجاجي الخارجي مباشرة، مما يسهل قراءتها جداً.

كما يتكون الإطار الدائري للساعة من 24 قطعة دقيقة، تعكس كل واحدة منها الضوء بشكل مختلف لتمنحك لمعاناً مميزاً مع كل حركة لمعصمك.

مغناطيس ينقل الحركة بصمت

ولتوصيل الحركة، واجهت الشركة تحدياً كبيراً في ربط المحرك الجاف بالشاشة المليئة بالزيت.

ولحل هذه المشكلة، استخدمت تقنية نقل حركة مغناطيسية متطورة. وهذه التقنية تنقل حركة التروس بسلاسة تامة، دون أن تسمح بتسرب قطرة زيت واحدة للمحرك الداخلي.

وإلى جانب عرض الوقت الأساسي، تعرض الساعة توقيتاً لبلد آخر، كما تتضمن مؤشراً ذكياً وظيفته قياس درجة حرارة الزيت، لضمان عمل الساعة بكفاءة في مختلف الأجواء.

طاقة متواصلة وإصدار محدود

وتمتلك الساعة طاقة تخزين ميكانيكية (زنبرك داخلي) تكفي لتشغيلها لمدة 60 ساعة متواصلة. وهذا يعني أنك لن تحتاج لإعادة ضبطها يدوياً إذا تركتها ليومين دون لبسها.

وأشار التقرير إلى أن هذا الإصدار الفاخر سيكون محدوداً جداً، حيث ستطرح الشركة 100 نسخة فقط حول العالم بداية من شهر نوفمبر القادم.

ويبلغ السعر الرسمي للساعة 45 ألف فرنك سويسري (غير شاملة الضرائب)، لتصبح قطعة نادرة تستهدف كبار جامعي الساعات الاستثنائية.