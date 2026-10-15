تنافس آبل.. أفضل ساعات ذكية في الأسواق 2026

تشهد أسواق الأجهزة القابلة للارتداء طفرة هائلة، حيث تحولت الساعات الذكية من مجرد أدوات لمعرفة الوقت إلى مساعدين شخصيين يتابعون الصحة واللياقة والمدفوعات الرقمية ويعززون الطمأنينة على سلامة الأطفال. مع هذا التنوع الكبير في الماركات والمواصفات، أصبح اختيار الساعة المناسبة قراراً يتطلب موازنة دقيقة بين التصميم، وعمر البطارية، والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

ساعة Huawei Band 10

إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في ساعة Huawei Band 10 والتي حصلت على شهادات من SDPPI وTUV SUD، مما يكشف عن تصميمات حاصلة على تصنيف IP68 للمتانة، من المتوقع أن يتم إطلاق Huawei Band 10 في أبريل أو مايو 2025.

ساعة Huawei Band 10



تأتي ساعة Huawei Band 10 المزعومة بشاشة AMOLED مستطيلة مقاس 1.47 بوصة بدقة 194 × 368 بكسل وزجاج 2.5D. ومن المتوقع أن يعمل الجهاز على نظام HarmonyOS 4.0 ويتميز بتقنية Bluetooth 5.3 ودعم NFC والتوافق مع تطبيق Huawei Health.

من المرجح أن تشمل قدرات تتبع الصحة واللياقة البدنية معدل ضربات القلب وSpO2 وعد الخطوات ومراقبة النوم، إلى جانب أكثر من 100 وضع رياضي.

تأتي ساعة Band 10 بالعديد من المواصفات أبرزها أن تأتي مقاومة للماء وجسم من البولي كربونات وأشرطة سيليكون وبطارية 200 مللي أمبير في الساعة وعمر بطارية يصل إلى 14 يومًا.

مميزات هواوي باند 9

تتميز Huawei Band 9 بشاشة AMOLED عالية الدقة مقاس 1.47 بوصة مع وضع التشغيل الدائم، ومستشعر IMU بتسعة محاور، ومعدل ضربات القلب، ومستشعرات الإضاءة المحيطة، ومراقبة صحية متقدمة من خلال TruSeen 5.5 وTruSleep 4.0 وTruRelax وتتبع الدورة الشهرية. وهو يدعم 100 وضع تمرين، والكشف التلقائي عن أربعة تمارين، والاتصال عبر Bluetooth 5.0، ومتوافق مع Android 8.0+ وiOS 13.0+مع مقاومة للماء حتى 5ATM، فإنه يتضمن التحكم في الموسيقى، وكاميرا عن بعد، والردود السريعة، وتنبيهات المكالمات. يبلغ وزنه 14 جرامًا، ويوفر عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا مع شحن سريع في 45 دقيقة.

ساعة رولمي ماتريكس الذكية

من جانبها أطلقت شركة Rollme ساعة Matrix، وهي ساعة ذكية جديدة مصممة للعمل كجهاز مستقل يدعم شبكة الجيل الرابع على معصمك. بفضل منفذ مخصص لبطاقة SIM، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج، وكاميرا جانبية منبثقة فريدة من نوعها، يمكن لهذه الساعة الذكية العمل بشكل مستقل دون الحاجة إلى هاتف ذكي.

مواصفات ساعة رولمي ماتريكس الذكية



تدعم الساعة نطاقات ترددات الجيل الرابع العالمية، مما يسمح له بالعمل بشكل مستقل عن الهاتف الذكي لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل واستخدام التطبيقات التي تتطلب اتصالاً بالإنترنت. كما يوفر ميزة الاتصال عبر البلوتوث عند إقرانه بالهاتف.

زودت شركة Rollme الساعة بكاميرا جانبية منبثقة قابلة للسحب عند الحاجة لالتقاط الصور وإجراء مكالمات الفيديو. يمنح هذا التصميم الكاميرا زاوية أكثر طبيعية لمحادثات الفيديو مقارنةً بالكاميرات الثابتة المواجهة للأعلى المستخدمة في بعض تصميمات الساعات الذكية السابقة.



ساعة رولمي ماتريكس الذكية



فيما يخص الصحة واللياقة البدنية، تغطي الساعة جميع الجوانب الأساسية. فهو تتضمن مراقبة معدل ضربات القلب على مدار الساعة، وقياس نسبة الأكسجين في الدم (SpO2) بضغطة زر، وتتبع النوم الذي يحلل مراحل النوم العميق والخفيف وحركة العين السريعة وتاتي الساعة بمستشعر مغناطيسي أرضي لتحديد الاتجاهات، بالإضافة إلى أوضاع تمرين متعددة.

ولمعالجة متطلبات الطاقة العالية للاتصال المستقل بشبكة الجيل الرابع ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، قامت شركة Rollme بتجهيز ساعة Matrix ببطارية سعتها 1100 مللي أمبير في الساعة، وهي أكبر بكثير مما هو موجود عادة في الساعات الذكية.

تُشحن البطارية عبر كابل مغناطيسي، ويستغرق شحنها بالكامل حوالي 80 دقيقة. كما تتميز الساعة بتصنيف IP67 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء اليومي، ولكنها غير مصممة للسباحة.

الأسعار والتوافر



تتوفر ساعة Rollme Matrix بسعر إطلاق يبلغ 89.99 دولارًا.

وفي أخبار ذات صلة، أطلقت شركة Rollme مؤخرًا ساعة Hero D6 الذكية المتينة المزودة بخرائط غير متصلة بالإنترنت ونظام تحديد المواقع العالمي ثنائي النطاق وعمر بطارية يصل إلى 15 يومًا.



مواصفات ساعة Honor Watch 6 Plus

تتميز ساعة Honor Watch 6 Plus بشاشة AMOLED مقاس 1.46 بوصة بدقة 464 × 464 بكسل. وتؤكد Honor أن الشاشة تصل إلى ذروة سطوع تبلغ 3000 شمعة، مما يسهل قراءتها تحت أشعة الشمس المباشرة. كما تدعم الشاشة خاصية اللمس الرطب، مما يضمن استجابتها حتى أثناء استخدامها تحت المطر أو أثناء التمارين الرياضية الشاقة.



من حيث المواصفات التقنية، تتميز ساعة Watch 6 Plus بقرص دائري قطره 46.5 ملم وهيكل بسماكة 10.8 ملم. وتتوفر بألوان متعددة أما الغطاء الأمامي فهو مصنوع إما من سبائك الألومنيوم أو الفولاذ المقاوم للصدأ 316L، مع غطاء خلفي من ألياف البوليمر المقواة. ويبلغ وزن الساعة حوالي 41 غرامًا بدون السوار.

تستخدم الساعة الذكية بطارية ضخمة بسعة 1000 مللي أمبير، والتي تقول شركة Honor إنها تدوم حتى 35 يومًا في وضع البلوتوث المحدود طويل الأمد، أو حوالي 17 يومًا في الاستخدام اليومي العادي. أما إذا كنت تستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المستقل بشكل مستمر لأنشطة مثل المشي لمسافات طويلة أو الجري لمسافات طويلة، فإن البطارية مصممة لتدوم حوالي 42 ساعة.

لتحديد الموقع، تستخدم الساعة نظام تحديد المواقع العالمي عبر الأقمار الصناعية (GNSS) ثنائي التردد (L1 وL5) بستة أقمار صناعية. وتتضمن مستشعرات صحية قياسية لمراقبة معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم والنوم بشكل مستمر، بالإضافة إلى أكثر من 120 وضعًا رياضيًا. وقد أضافت Honor ميزات تتبع خاصة برياضتي الريشة الطائرة وكرة القدم؛ حيث يسجل وضع الريشة الطائرة بيانات مثل سرعة التأرجح وعدد التبادلات، بينما يسجل وضع كرة القدم سرعات العدو وينشئ خرائط حرارية للحركة.

ساعة هونر 6 بلس

وفي أخبار ذات صلة، أطلقت شركة Honor أيضًا هواتف Honor 600 Vitality و Honor 600 Super و Honor 600 Pro ببطاريات تصل سعتها إلى 8600 مللي أمبير وأنظمة كاميرا بدقة 200 ميجابكسل.