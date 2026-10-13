مقارنة حاسمة.. هل تستحق ساعة كوروس بيس 4 برو دفع أموال إضافية؟

كشفت تجربة تقنية حديثة عن الفروق الدقيقة بين ساعتي "كوروس بيس 4" الرياضية ونسخة "برو" الأغلى ثمناً، لتساعدك في اتخاذ قرار الشراء الصحيح وتوفير أموالك.

شاشة ساطعة تتحدى أشعة الشمس

وبحسب تجربة عملية نشرها موقع "تومز جايد" التقني، يكمن الاختلاف الأكبر بين الإصدارين في جودة الشاشة، حيث تأتي ساعة "كوروس بيس 4 برو" بشاشة متطورة وساطعة جداً تُعرف باسم "أموليد".

ويمنحك هذا النوع من الشاشات ألواناً زاهية، ويجعلك تقرأ الأرقام والرسائل بوضوح تام حتى أثناء الجري تحت أشعة الشمس المباشرة.

بينما تعتمد النسخة العادية على شاشة تقليدية توفر الطاقة بشكل جيد، لكنها تظل أقل سطوعاً وجاذبية للعين.

بطارية قوية وتتبع دقيق لموقعك

وأوضح التقرير أن نسخة "برو" تتفوق أيضاً في قوة البطارية وعمرها المذهل.

فهي قادرة على العمل وتتبع نشاطك لمدة 20 يوماً متواصلاً دون الحاجة لتوصيلها بالشاحن، مقارنة بنحو 15 يوماً فقط للإصدار العادي.

كما زودت الشركة الساعة الأغلى بنظام تتبع مواقع (GPS) مزدوج وعالي الدقة.

ببساطة هذا النظام يمنع انقطاع إشارة الخريطة أو ضياع مسارك، عندما تمارس رياضة المشي أو الجري وسط العمارات السكنية الشاهقة.

القرار النهائي لتوفير أموالك

ورغم هذه الإضافات المبهرة، أكد الخبراء أن الساعتين تشتركان تماماً في نفس البرامج الصحية الأساسية.

فكلاهما يقيس نبضات القلب بدقة، ويراقب جودة نومك، ويحسب خطواتك اليومية بكفاءة عالية.

وفي النهاية، ينصح التقرير بشراء نسخة "برو" فقط إذا كنت تتدرب كثيراً في الأماكن المفتوحة وتحتاج لشاشة ساطعة بوضوح.

أما إذا كنت تبحث عن ساعة رياضية ممتازة وعملية بسعر مناسب، فإن النسخة العادية ستلبي كل احتياجاتك اليومية بجدارة تامة دون إرهاق ميزانيتك.