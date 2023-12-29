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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة سوهاج: التوسع في التعليم المدمج وبرامج جديدة لسوق العمل

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اجتماع مجلس إدارة مركز التعليم المدمج،  والذي لمناقشة  الإستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب البرامج المختلفة بالمركز. 

بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج، الدكتور محمد توفيق عميد كلية الآداب والدكتور محمد الصغير عميد كلية التجارة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وأكد "النعماني" على حرص الجامعة على التوسع في برامج التعليم المدمج، وإدخال برامج جديدة تستهدف سوق العمل وفق أحدث المعايير العالمية، نظرًا للزيادة المتنامية للطلاب الراغبين في الدراسة بنظام التعليم المدمج بما يتواكب مع متطلبات العصر.

وأوضح أنه تم خلال الإجتماع تحديد أماكن عقد الامتحانات، ليتم إجراءها بمدرجات الجامعة الرئيسي، مشدداً على ضرورة توفير كل سبل راحة الطلاب وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الإمتحانات، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، وتوفير الرعاية الطبية للطلاب.

النعماني: مراعاة إجازات الأقباط عند وضع جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة سوهاج

إنشاء عناية متوسطة للأمراض العصبية للأطفال بمستشفى سوهاج الجامعي القديم

جامعة سوهاج

واضاف الدكتور كمال سيد خليل أن المجلس ناقش أيضاً تشكيل لجان الإمتحانات والكنترول وأعمال المراقبات والملاحظات، وكذلك اللجان الطبية المعاونة والأمن اللازمة لإجراء الإمتحانات،  مضيفاً أن الامتحانات سوف تبدأ  يوم الأحد الموافق ٢٨ يناير.

وتنتهي يوم ٨ فبراير بالنسبة لبرامج اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وبالنسبة لبرامج الشراكة مع القاهرة ستبدأ الامتحانات يوم ٢٨ يناير وتنتهي الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠٢٤.

جدير الذكر أن مركز التعليم المدمج يتيح الإلتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا، للحصول على البكالوريوس والليسانس بنظام التعليم المدمج.

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