النعماني: مراعاة إجازات الأقباط عند وضع جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة أنهت جميع استعداداتها الخاصة بتنظيم ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى 2023-2024.

والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات. لتستمر حتى يوم الخميس 25 يناير 2024، لتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي اعتبارا من السبت 27 من نفس الشهر.

وأكد النعماني أنه تم توفير جميع سبل الراحة والهدوء لطلاب الكليات، أثناء أداء امتحانات، وإعلان الجداول للطلاب ومواعيدها، وأماكنها، إلى جانب إعداد وتجهيز القاعات وجميع الخدمات المقدمة لتتناسب مع ظروف الطلاب من ذوي الإعاقة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

وقال إنه تمت مراعاة إجازات الأقباط عند وضع الجداول بحيث تكون إجازة من الكلية والامتحانات، مشدداً على ضرورة تواجد إدارة كل كلية خلال فترة عقد الامتحانات، لحل أي مشكلة تقابل الطلاب من خلال جدول يجري وضعه، والالتزام به.

وذلك مع ضرورة تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على جميع الأسئلة والاستفسارات، والتزام كل عميد بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكلية.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير لعقد الامتحانات داخل القاعات الامتحانية والمدرجات وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة الجميع، والتأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الأمتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية.

جامعة سوهاج

وذلك بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان، والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.

وقال الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه سيؤدي الامتحانات 63864 طالبا وطالبة، في 17 كلية ومعهدا، بإجمالي عدد لجان 396 لجنة، مقسمة على فترتين إحداهما صباحية والأخرى مسائية.

وذلك إلى جانب الكليات الطبية وعددها 5 كليات، والتي سوف تؤدي امتحاناتها إلكترونياً بمركز الاختبارات الإلكترونية، وتتميز هذه الامتحانات بحصول الطالب على نتيجة الامتحان فور الانتهاء من تسجيل الإجابة، كما تتيح له معرفة الإجابة النموذجية المفترضة.

وأشار إلى أن الكليات وضعت مقترحات للجداول الزمنية للامتحانات، وتم عرضها على الطلاب ومناقشتها، وتم تلقي مقترحات وإعداد الجداول بصيغة نهائية وإعلانها، على أن يكون مقر اللجان بحرمي الجامعة القديم والجديد والحويتي.