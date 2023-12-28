سلك المروحة يشعل النيران بشقة سكنية في سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية على نيران حريق نشب بشقة سكنية بالطابق السابع بعمارة سكنية دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج؛ كان قد نشب بسبب ماس كهربائي من سلك المروحة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا عبر خط النجدة يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق السابع دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بشقة سكنية بالطابق السابع يستأجرها كلًا من:" سعيد م ش- 24 سنة، ومحمد س ف ب- 26 سنة- ويُقيمان دائرة القسم"، وبسؤالهما قررا حدوث الحريق؛ نتيجة ماس كهربائي من سلك المروحة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على نيران الحريق وإخماده، دون حدوث ثمة إصابات، كما انحصرت التلفيات في احتراق بعض المفروشات بالشقة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.