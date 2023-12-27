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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يسلم جوائز مسابقة "التميز الوظيفي"

صدى البلد

سلم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، جوائز مسابقة جائزة سوهاج للتميز الوظيفي 2023 في دورتها الأولى، والتي أطلقتها المحافظة لتكريم وتحفيز المتميزين من العاملين بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية.

وذلك بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، والعاملين بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية.

وهنأ محافظ سوهاج الفائزين الحاصلين على جوائز المسابقة، مشيدًا بجهود جميع المتقدمين المشاركين ممن لم يحالفهم التوفيق، والمستوى المتميز للعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة، مؤكدًا على أهمية تشجيع وتكريم المتميزين، وحث الجميع على النجاح والتفوق بما ينعكس على حجم الانتاج بالعمل.

واستعرض نائب محافظ سوهاج مراحل الجائزة المختلفة منذ إطلاقها، حيث تشمل أربع فئات رئيسية وهي أفضل إدارة عامة، أفضل إدارة، أفضل موظف، أفضل عامل وسائق.

وأكد على اتباع كافة معايير الشفافية اثناء تقييم المشاركين، واختيار الفائزين بالجوائز، موجها الشكر للمحافظ على دعمه لتنظيم المسابقة، وتذليل كافة المعوقات.

وفي نهاية الحفل تم إعلان الفائزين وتسليم الجوائز، وجاءت كالتالي:

أولا فئة أفضل إدارة عامة:" حصدت الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ، المركز الأول كأفضل إدارة عامة، وتسلم درع الجائزة وشهادة تقدير الدكتور محمد عبد الهادي مدير عام مكتب المحافظ".

بالإضافة إلى مبلغ مالي بقيمة 15 ألف جنيه، فيما حصلت الوحدة المحلية لحي الكوثر على المركز الثاني، وتسلم اسماعيل إبراهيم خليل شهادة تقدير ومبلغ مالي بقيمة 12 ألف جنيه، فيما جاءت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما في المركز الثالث، وتسلمت هويدا الشافعي رئيس المدينة شهادة تقدير وجائزة مالية بقيمة 10 آلاف جنيه.

ثانيا فئة أفضل إدارة:" حصلت إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة على المركز الأول، وتسلم درع الجائزة وشهادة تقدير الدكتور الطاهر موهوب مدير الإدارة، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، وحصل المركز التكنولوجي بحي شرق سوهاج على المركز الثاني، وتسلمت شهادة تقدير صفاء عبد الله محمد مدير المركز".

وجائزة مالية قدرها 7 آلاف جنيه، فيما جاءت إدارة التخطيط بمركز ومدينة أخميم في المركز الثالث، وتسلم شهادة تقدير أبو النصر شعراوي مدير الإدارة، وجائزة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

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ثالثا : فئة أفضل موظف : حصل على المركز الأول " عاطف محمد أحمد " بديوان عام المحافظة، وتسلم شهادة تقدير وجائزة مالية بقيمة 5 آلاف جنيه، كما حصل على المركز الثاني " نورا شوقي حنا " من الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنشاة، وتسلمت شهادة تقدير، وجائزة مالية بقيمة 4 آلاف جنيه، فيما حصل خالد محمد عبد الحكيم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، على المركز الثالث، وتسلم شهادة تقدير وجائزة مالية بقيمة 3 آلاف جنيه.

رابعا : فئة أفضل عامل سائق : حصل على المركز الأول السائق  أحمد رجب مصطفى السائق بديوان عام المحافظة، وتسلم شهادة تقدير، ومبلغ مالي بقيمة 5 آلاف جنيه، كما حصل رجب عبد الرحمن ربيعي السائق بحي الكوثر، على جائزة المركز الثاني.

وتسلم شهادة تقدير، ومبلغ مالي بقيمة 4 آلاف جنيه، فيما جاء "علاء الدين محمد محمود العامل بمركز ومدينة طما، بالمركز الثالث، وتسلم شهادة تقدير، ومبلغ مالي بقيمة 3 آلاف جنيه".

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