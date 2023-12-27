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رئيس التحرير
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تعليم

تجديد منح شهادتي الأيزو 9001:2015 21001:2018 لكليتي التجارة والزراعة بجامعة سوهاج

صدى البلد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه تم تجديد منح كليتي التجارة والزراعة على شهادتي الأيزو 9001:2015 من المجلس الوطني للإعتماد (ايجاك)، والمنتدي الدولي للاعتماد (IAF)، وكذلك شهادة الأيزو 21001:2018 من المجلس الوطني للإعتماد (ايجاك).

واستيفاء جميع المعايير المطلوبة للجودة والاعتماد لكليات   الجامعة، وذلك من خلال شركة المنح AJA-EGYOT، بحضور كلاً من المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور محمد الصغير عميد كلية التجارة، والدكتور خلف همام عميد كلية الزراعة.

والدكتور جمال سرور المدير التنفيذي لمشروع الأيزو ومدير إدارة التقييم وتطوير الأداء الجامعي، ونجوى المهدي، وأحمد السالمي امناء الكليات.

قدم الدكتور حسان النعماني التهنئة لجميع العاملين بالكليتين للحصول على شهادتي الأيزو، مثمناً جهود جميع العاملين طوال الفترة الماضية في استيفاء كافة معايير الشهادة الدولية، وتأهيل الكليتين للحصول على الشهادتين.

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جامعة سوهاج

وأكد رئيس الجامعة على أن حصول عدد من الكليات  على شهادة اعتماد جودة الأداء وتجديد تلك الشهادات سنوياً، يأتي نتاجاً  لما تقدمه إدارة الجامعة من دعم ورعاية مستمرة لكافة الكليات والإدارات، وتضافر جميع الجهود من  الجهاز الإداري الذين عملوا على إعداد الخطط الإستراتيجية للحصول على الجودة.

وأضاف الدكتور جمال سرور، بأن حصول كليتي الزراعة والتجارة على الأيزو، يعكس مدى التزام إدارات الكليتين  بتطبيق واستيفاء المعايير الدولية لكافة السياسات والإجراءات الداخلية بالكليتين، والارتقاء بمنظومة الجهاز الإداري للكليتين وتحسين الأداء، دعما للخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.

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