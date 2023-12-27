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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع معلم أسفل عجلات قطار "القاهرة/ نجع حمادي" في سوهاج

صدى البلد

لقى معلم في نهاية الثلاثينات من العُمر، مصرعه أسفل عجلات قطار روسي "القاهرة/ نجع حمادي"، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المشاة، بالقرب من مزلقان قسم شرطة أول سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود محضراً من قسم النقل والمواصلات، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد سوهاج، مفاده وفاة معلم أسفل عجلات قطار روسي دائرة القسم.

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وبالانتقال والفحص تبین مصرع المدعو “محمود ه.م.ع- 38 سنة- مدرس- ويقيم دائرة القسم”، وبسؤال شقيقة والدته المدعوة (نعيمه م.ع.م، 70 سنة، ربة منزل، وتقيم دائرة القسم)، قررت بمضمون ما سبق، ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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