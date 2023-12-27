العناية الإلهية تنقذ ربة منزل من الموت أسفل عجلات نقل بمقطورة في سوهاج

أصيبت ربة منزل في بداية العقد الخامس من العُمر، بجرح متهتك بالساق اليسرى واليدين، أسفل عجلات سيارة نقل بمقطورة، دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعوة (صفيه ا ف- 43 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز)، مصابة بجرح متهتك بالساق اليسرى واليدين.

وبالانتقال والفحص وبسؤال زوجها المدعو (محمد ا م د- 53 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قرر بأنه أثناء سير زوجته المذكورة بذات الناحية اصطدمت بها سيارة نقل بمقطورة قيادة المدعو (سامح ر ا م- 49 سنة- سائق- ويقيم دائرة مركز طما)؛ ما نتج عنه إصابتها المنوه عنها، وأتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفى الشبهة الجنائية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط السيارة وقائدها وبسؤاله قرّر بمضمون ما سبق، مُضيفًا بأنه فوجئ بالمذكورة أمامه، ولم يتمكن من مفاداتها فاصطدم بها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.