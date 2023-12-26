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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 17 معلما وعاملا.. تفاصيل انقلاب اتوبيس مدرسة خاصة في سوهاج

صدى البلد

أصيب 17 مُعلمًا وعاملًا بإحدى المدارس الخاصة بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر انقلاب أتوبيس المدرسة بهم، على الطريق الزراعي دائرة المركز، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بانقلاب أتوبيس مدرسة خاصة على الطريق الزراعي دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين إصابة كل من:" يوسينا جوزيف  ش ١٥ سوهاج ٢٢سنه، كرستين موريس سوهاج ٢٢سنه، أسماء نصر كامل اخميم ٢٢سنه، هبه قناوي محمد اخميم ٢٧سنه، ياسمين أشرف سوهاج ٢٢سنه، شيماء خضيري اخميم ٢٧ سنه، محمد أسعد محمد، أخميم ٣٥ سنه".

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17 مصابا.. رئيس جامعة سوهاج يطمئن على مصابي حادث طريق دار السلام

"عاطف ناصر علي، آبار الوقف ٣٧سنه، نرمين عبدالعال، المراغه ٢٣سنه أسامه خضيري، سوهاج ٥١سنه، ريم إبراهيم، العزبه والعرب ٢٢سنه، محمد ناصر سوهاج ٢٨سه، حسام أشرف البدري اخميم ٣٥سنه، رحيم جرجس"، في انقلاب اتوبيس مدرسة خاصة.

وكان قد اطمئن الدكتور حسان التعماني رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم خلال توجهه لاستقبال الطوارئ بالمستشفى الجامعي القديم، على حالة مصابي حادث طريق دار السلام والذين كانوا في طريقهم إلى عملهم بإحدى المدارس الخاصة.

يرافقه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد النحاس مدير المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد علي مدير العنايات المركزة، اللواء طارق حافظ مدير الأمن الإداري بالجامعة، ولفيف من طاقم الاستقيال والطوارئ من الاطباء وهيئة التمريض.

واطمئن رئيس جامعة سوهاج على الوضع الصحي لمصابي الحادث، واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على تقارير حالتهم الصحية ووجه باستمرار توفير جميع أوجه الرعاية اللازمة لهم،  وإجراء التدخلات الجراحية للحالات التي تستلزم ذلك، مؤكداً ان جميع الحالات مستقرة والإصابات متفرقة ما بين جروج وكسور و كدمات.

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