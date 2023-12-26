17 مصابا.. رئيس جامعة سوهاج يطمئن على مصابي حادث طريق دار السلام

اطمئن الدكتور حسان التعماني رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم خلال توجهه لاستقبال الطوارئ بالمستشفي الجامعي القديم، علي مصابي حادث طريق دار السلام وعددهم ١٧ مصاب، والذين كانوا في طريقهم الي عملهم بإحدي المدارس الخاصة، يرافقه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري.

والدكتور أحمد النحاس مدير المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد علي مدير العنايات المركزة، اللواء طارق حافظ مدير الأمن الإداري بالجامعة، ولفيف من طاقم الاستقيال والطوارئ من الاطباء وهيئة التمريض.

وخلال الجولة التفقدية لحالة المصابين

اطمئن النعماني على الوضع الصحي لمصابي الحادث، واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على تقارير حالتهم الصحية ووجه باستمرار توفير جميع أوجه الرعاية اللازمة لهم، وإجراء التدخلات الجراحية للحالات التي تستلزم ذلك، مؤكداً ان جميع الحالات مستقرة والإصابات متفرقة ما بين جروج وكسور و كدمات.

وشدد النعماني علي تقديم الرعاية اللازمة وعمل جميع الفحوصات اللازمة، معطياً تعليمات بعمل خروج لمعظم الحالات عقب استقرار حالتهم، معرباً عن تمنياته بعاجل الشفاء للمصابين.

مصابي الحادث

جدير بالذكر ان الحادث وقع في الساعات الأولي من صباح اليوم مقابل قرية الكولة بمركز دار السلام والمصابين هم يوسينا جوزيف ش ١٥ سوهاج ٢٢سنه كرستين موريس سوهاج ٢٢سنه، أسماء نصر كامل اخميم ٢٢سنه، هبه قناوي محمد اخميم ٢٧سنه، ياسمين أشرف سوهاج ٢٢سنه، شيماء خضيري اخميم ٢٧ سنه.

محمد أسعد محمد، اخميم ٣٥سنه، عاطف ناصر علي، آبار الوقف ٣٧سنه، نرمين عبدالعال، المراغه ٢٣سنه أسامه خضيري، سوهاج ٥١سنه، ريم إبراهيم، العزبه والعرب ٢٢سنه، محمد ناصر سوهاج ٢٨سه، حسام أشرف البدري اخميم ٣٥سنه، رحيم جرجس.