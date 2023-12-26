اللهو القاتـ.ل.. سيارة نقل تدهس طفلًا أمام منزل أسرته في سوهاج

انتهت حياة طفل في منتصف العقد الأول من العمر، دهسًا أسفل عجلات سيارة نقل، أثناء لهوه أمام منزل أسرته، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده دهس سيارة نقل لطفل دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین مصرع الطفل 'إيهاب ع.ن.ع' 4 سنوات، ويقيم دائرة المركز، وأفاد والده المدعو 'عبده ن.ع.م' 35 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو نجله المذكور أمام المنزل اصطدمت به سيارة نقل قيادة المدعو 'عمر ب.ع.م' 29 سنة، سائق، ويقيم بذات الناحية، مما أدى إلى وفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وتم ضبط السيارة وقائدها وأفاد بمضمون ما سبق وأضاف بأنه حال رجوعه للخلف بالسيارة قيادته لم يشاهد الطفل المذكور فاصطدم به بطريق الخطأ، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.