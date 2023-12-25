غدا.. آداب سوهاج تناقش رسالة ماجستير عن تأثير السوشيال على سلوكيات المرأة

تناقش الباحثة آية عطية عبد الحفيظ أحمد، المعيدة بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة سوهاج، رسالة الماجستير، التي عنونتها بـ ( تعرض المرأة لإعلانات الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتأثيره على سلوكها الشرائي في ظل تداعيات أزمة كورونا) دراسة ميدانية.

وتكون لجنة الإشراف على رسالة الماجستير، من الدكتور عبد الباسط أحمد هاشم، أستاذ العلاقات العامة والإعلام، بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة سوهاج، والدكتور هاني إبراهيم السمان، مدرس الصحافة وتكنولوجيا الاتصال قسم الإعلام كلية الآداب جامعة سوهاج.

وتتكون لجنة المناقشة لرسالة الماجستير، من الدكتورة حنان فاروق محمد جنيد، أستاذ العلاقات العامة والإعلان، كلية الإعلام جامعة القاهرة وعميدة الكلية (مناقشا)، والدكتورة فاطمة الزهراء، أستاذ الإذاعة والتليفزيون قسم الإعلام كلية الآداب جامعة سوهاج، (مناقشا) والدكتور عبد الباسط أحمد هاشم، أستاذ العلاقات العامة والإعلام، بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة سوهاج (مشرفا).

وتناقش رسالة الماجستير، غدا الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر، في استراحة جامعة سوهاج، الكائنة في محافظة الجيزة.