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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يتخذ إجراءات عاجلة لحل شكاوى وطلبات 165 مواطنا

صدى البلد

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء،  اللقاء الجماهيري الدوري مع المواطنين والذي يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام المحافظة، لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ويأتي ذلك بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين.

واستمع محافظ سوهاج، ونائبه خلال اللقاء لشكاوى وطلبات 165 من المواطنين، تمثلت أغلبها فى طلبات توفير مساعدات مالية، ومعاشات للأسر الأولى بالرعاية، ووجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بدراسة تلك الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لهم.

 

محافظة سوهاج

كما كلف وكيل الوزارة بسرعة إنهاء إجراءات إدراج عدد من الحالات الأولى بالرعاية من المقبلين على الزواج بحفلات الزفاف الجماعى وتوفير أجهزة منزلية لهم، بالإضافة إلى  فحص بعض طلبات الحصول على معاش تكافل وكرامة.

ووجه المحافظ، خلال اللقاء الجماهيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بدراسة بعض الطلبات الخاصة بقطاع التعليم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لها، موجها باصطحاب بعض الحالات إلى مديرية العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير فرص عمل لهم بالقطاع الخاص.

كما اصطحاب بعض الحالات إلى مديرية الصحة وفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتوفير العلاج على نفقة الدولة لبعض الحالات.

 

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